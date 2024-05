L'exercice physique serait-il le secret pour réussir ses examens ?

L'ESSENTIEL Dans une étude, un professeur d'université a mis en place une à deux séances d'exercices, de cinq minutes chacune, pour aider les étudiants à tenir le coup pendant les longs cours magistraux.

Les participants ont déclaré que ces pauses étaient un point fort des cours et une expérience positive.

Elles ont permis d’améliorer leur attention et l’appréciation des cours.

"Les participants d’une précédente recherche qui ont fait des pauses pendant une visioconférence étaient plus susceptibles d'être concentrés sur leur tâche à la fin du cours et ont obtenu de bien meilleurs résultats à un examen à choix multiples", a indiqué Scott M. Hayes, professeur à l’université d’État de l’Ohio. Il a voulu savoir si cela pouvait fonctionner dans le monde réel. Dans une récente étude, son objectif était ainsi d’établir la faisabilité de l'intégration de pauses pour faire de l’exercice pendant les cours magistraux en présentiel, au cours d'un semestre entier, et fournir des preuves de leurs effets positifs sur l’attention, la motivation, la participation et l’appréciation des cours.

Fentes, sauts, étirements : 5 minutes d’exercices physiques durant les cours magistraux

Pour les besoins de ces travaux, parus dans la revue Frontiers in Sports and Active Living, le chercheur a mis en place une à deux séances d'exercices, de cinq minutes chacune, dans chaque cours magistral de psychologie, dont la durée était de 80 minutes. Au total, 20 à 93 étudiants assistaient à ces cours. "Je voulais que les étudiants conçoivent et dirigent les séances parce que je pensais que cela les aiderait à adhérer à l'idée, à s'engager et à s'investir", a déclaré l’auteur principal de l’étude.

Selon les observations, les sessions étaient un peu difficiles au début du semestre. Les volontaires ne savaient pas exactement comment agir et n'avaient pas l'habitude de faire des pauses pour faire de l’exercice pendant un cours. Cependant, ils se sont vite pris au jeu et se sont amusés pendant les séances. Parmi les exercices réalisés par les participants, on retrouvait les sauts, les fentes, le développé couché et les étirements des ischio-jambiers. "L'un des groupes a choisi comme thème la cueillette des pommes dans un verger. Ils ont donc demandé à leurs camarades de s'étirer comme s'ils cueillaient des pommes sur un arbre et de s'étirer pour les mettre dans un panier."

Faire des pauses sportives a amélioré la concentration des étudiants

À la fin du semestre, les étudiants ont déclaré que les pauses étaient un point fort des cours et une expérience positive. Ils ont précisé que les séances d’exercice leur ont permis d’être plus concentrés et d’apprécier davantage les cours à l'université. Les jeunes ont aussi ajouté que, par rapport aux autres cours, ils préféraient ceux avec une pause pour faire de l’exercice et qu'ils aimeraient que d'autres professeurs proposent de telles sessions.

"Personne ne peut rester concentré sur sa tâche pendant 80 minutes d'affilée sans que son esprit ne s'égare et que son attention ne s'épuise. Si vous accordez une pause aux étudiants et que vous faites bouger leur corps pendant quelques minutes, cela peut les aider à se concentrer à nouveau sur le cours et à être plus productifs", a conclu Scott Hayes.