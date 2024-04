«Une couverture vaccinale en hausse, mais qui doit encore s’améliorer» en France

L'ESSENTIEL Santé Publique France publie son dernier baromètre de la vaccination en France, avec les chiffres de 2023.

La couverture vaccinale s’améliore chez les enfants et les adolescents.

En revanche, chez l’adulte, la vaccination contre la grippe et la Covid-19 demeurent insuffisantes.

"La vaccination est le moyen de prévention le plus efficace pour se protéger contre de nombreuses maladies infectieuses", rappelle Santé Publique France. À l’occasion de la semaine européenne de la vaccination, organisée du 22 au 28 avril, l’organisme publie son Baromètre santé avec les chiffres de la vaccination dans le pays pour 2023.

Vaccination : plus de 80 % des Français sont favorables à la vaccination

L’objectif de Santé Publique France est d’améliorer la couverture vaccinale et donc l’adhésion de la population à la vaccination. Selon ses chiffres, 84 % des personnes interrogées en France hexagonale affirment être favorables à la vaccination. "Avec une tendance à la hausse de la proportion de personnes très favorables à la vaccination par rapport à 2022", note l’organisme. Ces chiffres sont moins élevés chez les personnes "disposant des diplômes ou des revenus les plus faibles", et ont tendance à diminuer chez les personnes âgées, en comparaison aux années précédentes.

Une vaccination en hausse chez les nourrissons et les adolescents

Au-delà de l’adhésion à la vaccination, les données montrent aussi les évolutions de la couverture vaccinale dans le pays. Pour les plus jeunes, les chiffres sont en hausse. "Parmi les vaccins nouvellement recommandés, on constate une hausse importante de la couverture vaccinale, au moins une dose à 8 mois, contre le méningocoque B : 75 % pour les nourrissons nés en 2023 vs 49 % pour les nourrissons nés en 2022", observe Santé Publique France. De manière globale, les couvertures vaccinales pour les vaccins obligatoires sont élevées. "Il convient de noter cependant que les couvertures vaccinales du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole progressent peu et sont toujours inférieures à l’objectif de couverture vaccinale de 95 % à atteindre en vue de l’élimination de la rougeole", souligne Santé Publique France. Pour les adolescents, la couverture vaccinale contre le méningocoque C est en augmentation de 4,2 points par rapport à l’année précédente.

Grippe, Covid-19 : la trop faible couverture vaccinales des plus de 65 ans

La tendance est opposée chez les plus âgés. La vaccination antigrippale est en baisse chez les plus de 65 ans. "Elle s’élève à 54 % chez les 65 ans et plus lors de la saison 2023-2024, soit une baisse de 2,2 points par rapport à la saison précédente", précise le communiqué de presse. Chez les moins de 65 ans à risque de forme grave, la vaccination atteint 25 %, soit une baisse de 6,2 points par rapport à 2022-2023. En ce qui concerne la Covid-19, la couverture vaccinale est de 30 % chez les 65 ans et plus. "Les couvertures vaccinales contre la grippe et la Covid-19 restent ainsi insuffisantes chez les personnes présentant des facteurs de risque", estime Santé Publique France.

Vaccination : une solution pour lutter contre la recrudescence de certaines maladies

Pour l’organisme de santé publique, il est nécessaire de rappeler que la vaccination est primordiale. "Aujourd’hui, certains niveaux de couvertures vaccinales restent insuffisants, entraînant la recrudescence de maladies évitables telles que la rougeole, dont la circulation avait été interrompue en France depuis la pandémie de Covid-19, alerte-t-il. À l’international, l’OMS s’inquiétait en février 2024 de la rapide propagation de la rougeole dans le monde. En France, le bilan épidémiologique 2023 indique une multiplication par huit du nombre de cas en 2023 par rapport à 2022." Selon des chiffres de l’OMS, 2 à 3 millions de décès sont évités chaque année grâce à la vaccination.