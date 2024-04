Amblyopie : le port d’un cache-œil n’a pas d’impact sur le développement de l'enfant

L'ESSENTIEL Après une chirurgie de la cataracte congénitale unilatérale chez l’enfant, la thérapie par occlusion, qui consiste à recouvrir l'œil qui n'a pas été touché, est prescrite.

Selon une récente étude, le fait de porter un cache-œil de 42 à 54 mois n’est pas associé au stress parental, un mauvais développement moteur, des problèmes de comportement et une mauvaise perception de soi chez l’enfant.

"Ces résultats ne plaident pas en faveur d'une modification des recommandations actuelles concernant l'application de patchs aux enfants."

Lorsqu’un enfant souffre de cataracte congénitale unilatérale, cela signifie qu’il est né avec une vision trouble ou opaque dans un œil qui, si elle n'est pas traitée, peut entraîner la cécité de cet œil. Sa prise en charge repose sur une intervention chirurgicale. Après l'opération, une thérapie par occlusion, soit le fait de cacher l'œil qui n'a pas été atteint par la cataracte avec un pansement, est prescrite pour éviter l'amblyopie. Il s’agit d’une dégradation de la vue qui survient car le cerveau ne prend pas en compte l’image qu’il reçoit d’un des yeux, selon le Manuel MSD.

53 enfants dont l’acuité visuelle de 20/200 ou moins ont bénéficié d’une thérapie par occlusion

"Les parents peuvent se demander pendant combien de temps leur enfant doit porter un cache-œil et si des périodes prolongées de thérapie par occlusion peuvent affecter leur développement ou causer un stress excessif chez l'enfant ou la famille, en particulier chez ceux qui ont une mauvaise vision dans l'œil traité", ont indiqué des chercheurs de l'université George Mason (États-Unis). Récemment, ils ont révélé que les familles dont les enfants sont atteints de cataracte congénitale unilatérale peuvent dormir sur leurs deux oreilles, car le fait de continuer à recouvrir son œil d’un pansement n’a pas d’impact négatif sur son niveau de stress et son développement.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont réalisé une étude parue dans la revue JAMA Ophthalmology. Dans le cadre de ces travaux, ils ont utilisé les informations recueillies entre 2006 et 2016 pour l'Infact Aphakia Treatment Study. Les données sur la thérapie par occlusion, appelée ici "patching", étaient disponibles pour 47 des 53 enfants dont l’acuité visuelle de 20/200 ou moins. Parmi eux, 12 jeunes patients ont porté un cache-œil moins de 15 minutes par jour, 11 enfants entre 16 à 119 minutes par jour, et 24 volontaires au moins 120 minutes par jour durant 12 mois. "À l'âge de 4,25 ans et de 10,5 ans, les soignants ont signalé le stress chez les parents et les problèmes de comportement de l'enfant. Les capacités motrices ont été évaluées à l'âge de 54 mois."

Continuer à porter un cache-œil "n'est pas susceptible de causer des dommages significatifs aux familles ou aux enfants"

Le stress parental, le développement moteur, les problèmes de comportement et la perception de soi de l'enfant étaient similaires pour tous les niveaux de "patching". Par exemple, après un ajustement pour le sexe, il y avait une différence non significative entre les scores moyens de stress pour les parents qui ont déclaré un patching minimal par rapport aux parents ayant indiqué un patching d'au moins 120 minutes par jour. "Ces résultats ne plaident pas en faveur d'une modification des recommandations actuelles concernant l'application de patchs aux enfants. Les parents peuvent être rassurés : continuer à appliquer des patchs n'est pas susceptible de causer des dommages significatifs aux familles ou aux enfants", a conclu Carolyn Drews-Botsch, auteure principale de l’étude.