Œil paresseux : les enfants touchés risquent plus de contracter une maladie grave

L'ESSENTIEL L'amblyopie est une affection neurodéveloppementale qui se développe lorsqu'il y a une défaillance dans la façon dont le cerveau et l'œil travaillent ensemble.

Les enfants qui voient bien d’un œil et mal de l’autre courent un risque accru de développer le diabète, l’hypertension, l’obésité et faire une crise cardiaque plus tard dans la vie.

Si les chercheurs ont identifié une association entre œil paresseux et troubles cardiométaboliques, leur étude ne révèle pas un lien de cause à effet entre l'amblyopie et une mauvaise santé à l’âge adulte.

L'amblyopie, également connue sous le nom d'œil paresseux, est un trouble neurodéveloppemental courant, qui survient généralement pendant l’enfance. Dans ce cas, les jeunes patients voient bien d’un œil et mal de l’autre, car leur cerveau ne peut pas traiter correctement le signal visuel provenant de l'œil affecté. Selon des chercheurs de l’University College London (Angleterre), il s’agit de la principale cause de déficience visuelle chez l'enfant. "Étant donné l'association connue entre les troubles du développement neurologique et le dysfonctionnement cardiométabolique à un âge plus avancé, nous avons cherché à savoir si les enfants atteints d'amblyopie présentent un risque accru de troubles cardiométaboliques à l'âge adulte", ont-ils écrit dans une étude publiée dans la revue eClinicalMedicine.

Les enfants souffrant d’amblyopie ont 29 % de risques en plus d’être diabétiques à l’âge adulte

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont analysé les données de plus de 126.000 adultes âgés de 40 à 69 ans, qui avaient subi un examen oculaire. Lors de l’inscription, il a été demandé aux participants s'ils avaient bénéficié d’un traitement contre une amblyopie durant leur enfance et s'ils souffraient toujours de cette maladie à l'âge adulte. L’équipe leur a également demandé s'ils avaient reçu un diagnostic médical de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladie cardio/cérébro-vasculaire (angine de poitrine, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral). En parallèle, leur indice de masse corporelle, leur glycémie et leur taux de cholestérol ont également été mesurés.

Les résultats ont révélé que 3.238 personnes avaient déclaré souffrir de paresse oculaire pendant leur enfance. Parmi elles, 82,2 % avaient une vision réduite persistante dans un œil à l'âge adulte. D’après les auteurs, les volontaires atteints d'amblyopie durant leur enfance avaient 29 % de risques en plus de développer un diabète, 25 % de souffrir d’une hypertension et 16 % de risque en plus de souffrir d'obésité. Le syndrome de l’œil paresseux était également associé à un risque accru d'infarctus du myocarde, même lorsque d'autres facteurs de risque pour ces pathologies (par exemple, d'autres maladies, l'origine ethnique et la classe sociale) étaient pris en compte.

Œil paresseux : "Une incitation à essayer d'adopter un mode de vie sain dès l'enfance"

"La vision et les yeux sont des sentinelles de la santé globale, qu'il s'agisse de maladies cardiaques ou de dysfonctionnements métaboliques, ils sont intimement liés à d'autres systèmes organiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons avoir une bonne vision dans les deux yeux. (…) Le grand nombre d'enfants touchés et leurs familles peuvent considérer nos résultats comme une incitation supplémentaire à essayer d'adopter un mode de vie sain dès l'enfance", ont déclaré les chercheurs. Dans leurs conclusions, ils ont insisté sur le fait que leurs travaux ne démontraient pas une relation de cause à effet entre l'amblyopie et une mauvaise santé à l'âge adulte.