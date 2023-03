Œil qui tremble : 6 causes possibles

L'ESSENTIEL Les tremblements des paupières sont la plupart du temps anodins mais peuvent aussi être le symptôme d'une maladie grave.

Certains médicaments ou la pollution de l'air peuvent également entraîner des fasciculations.

En cas de doute, consultez un médecin.

Elles se produisent souvent de manière soudaine et incontrôlable : les contractions d'une ou des deux paupières - appelées fasciculations - ne sont pas rares. "Il s’agit de petits spasmes musculaires involontaires, et dans le cas de la paupière plus précisément, d’une contraction du muscle orbiculaire", explique-t-on dans le podcast Maintenant Vous Savez Santé.

Les tremblements des paupières peuvent avoir plusieurs causes

Plusieurs facteurs favorisent les spasmes affectant une ou deux paupières, supérieure ou inférieure. La fatigue, surtout si vous êtes devant un écran pendant de longues périodes sans pause, ainsi que le stress qui peut contracter les muscles de manière inattendue.

Une carence en magnésium peut également être liée à ce phénomène. Le magnésium est un oligo-élément qui joue un rôle important dans la communication entre les muscles et les nerfs.

Comment soulager les spasmes des paupières

Si les fasciculations sont légères et temporaires, elles peuvent être soulagées en humidifiant les yeux secs avec des gouttes ou en appliquant une serviette chaude sur les yeux - la chaleur a un effet apaisant. De petits massages sur cette zone délicate sont recommandés, boire de l'eau minérale riche en magnésium ou manger du chocolat noir, également riche en magnésium peuvent aussi atténuer la gêne.

Il est également recommandé de réduire le temps passé devant les écrans, de faire attention à son sommeil et à son alimentation, et d'éviter les excitants comme l'alcool, le tabac et le café.

Les fasciculations peuvent être associées à une maladie grave

Cependant, ce trouble doit être surveillé car il peut être le symptôme d’affections neurologiques ou de maladies telles que l'hypertension artérielle ou la sclérose en plaques. Il faut consulter un médecin si le phénomène persiste plusieurs jours ou s’il est difficile de fermer les yeux.

Enfin, si les fasciculations s'accompagnent d'une déficience de la parole ou de la vue, elles pourraient être les premiers signes d'un accident vasculaire cérébral.