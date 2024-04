L'ESSENTIEL "Diabète, obésité, maladie du foie gras et hypercholestérolémie sont des affections chroniques. Associées à des pathologies du coeur, elles sont appelées maladies cardiométaboliques", indique l’IHU ICAN.

Qu’est-ce que les maladies cardiométaboliques ? A l’initiative d’une semaine de sensibilisation, la fondation pour l'Innovation en Cardiométabolisme et Nutrition (IHU ICAN) nous livre des réponses précises.

Maladies cardiométaboliques : des millions de personnes concernées

"Diabète, obésité, maladie du foie gras et hypercholestérolémie sont des affections chroniques. Associées à des pathologies du coeur, elles sont appelées maladies cardiométaboliques", indique le centre de recherche dans un communiqué de presse.

"Les maladies cardiométaboliques représentent un enjeu de santé publique majeur, car des millions de personnes sont concernées à l’échelle de la population française", peut-on également lire dans le document envoyé aux rédactions.



En effet, 140.000 patients décèdent chaque année d’une maladie cardiovasculaire sur notre territoire, 31.9 millions de Français sont en surpoids, 17 millions de personnes souffrent d’hypertension artérielle et 4 millions d'individus sont traités pour un diabète.

Face à ces chiffres alarmants et à la méconnaissance du grand public sur ces pathologies révélée lors de l’enquête IFOP/IHU ICAN de novembre 2023, le centre a mis en place une "Semaine Nationale des Maladies Cardiométaboliques".



"Les maladies cardiométaboliques perturbent la qualité de vie"

"Ces affections chroniques viennent perturber la qualité de vie de nombreuses personnes et conduisent à des pathologies très graves voire mortelles. Notre objectif est d’amorcer une prise de conscience pour conduire à des changements durables de comportement et à des dépistages plus précoces des maladies cardiométaboliques, afin de mettre en place une prise en charge anticipée et personnalisée", commente le Pr Stéphane Hatem, Directeur Général de l’IHU ICAN.



"Pour lutter contre les maladies cardiométaboliques, nous pouvons tous agir. L’hygiène de vie, l’alimentation, l’activité physique, la consommation d’alcool et le tabagisme sont en effet des facteurs de risque qui jouent un rôle prépondérant dans l’apparition des maladies cardiométaboliques. Cependant, d’autres facteurs doivent également être pris en compte comme les prédispositions génétiques", précise le communiqué de presse.

"Face à l’enjeu de santé publique que représentent les maladies cardiométaboliques, seule une recherche pluridisciplinaire et novatrice apportera une réponse efficace. C’est pourquoi il est également important de donner les moyens aux chercheurs de mener des programmes de recherche ambitieux et innovants", conclut l’IHU ICAN.