Des bactéries “vampires” se nourrissent de sang humain

Certaines bactéries recherchent et se nourrissent de sang humain. Elles sont baptisées bactéries vampires.

Les chercheurs en ont identifié au moins trois : Salmonella enterica, Escherichia coli et Citrobacter koseri.

Ils ont aussi découvert qu'elles sont attirées par le sérum du sang, et plus particulièrement un acide aminé appelé sérine.

"Les bactéries infectant la circulation sanguine peuvent être mortelles", explique Arden Baylink de l'université de l'État de Washington (WSU) et auteur correspondant de la recherche. "Nous avons appris que certaines d’entre elles qui causent le plus souvent des infections du sang, détectent un produit chimique dans le sang humain et nagent vers lui."

Ces agents pathogènes qui se nourrissent de sang humain, sont surnommés “bactéries vampires”. En les étudiant, les chercheurs ont mis en lumière leur fonctionnement ainsi que leur péché mignon : le sérum (partie liquide du sang qui contient des nutriments), et plus particulièrement la sérine (un acide aminé présent dans le sang, mais aussi un ingrédient courant dans les boissons protéinées).

Leurs travaux ont fait l’objet d’un article dans la revue e-life.

Les bactéries vampires sont friandes de sérine

En se penchant sur les bactéries, l’équipe a découvert que Salmonella enterica, Escherichia coli et Citrobacter koseri, sont attirées par le sérum humain. Or, ces trois agents pathogènes sont l’une des principales causes de décès chez les personnes atteintes de maladies inflammatoires de l’intestin. Les chercheurs avancent que les saignements intestinaux dont sont souvent victimes les patients, peuvent constituer des points d’entrée dans la circulation sanguine pour ces dangereuses bactéries.

Grâce à un microscope de grande puissance, les scientifiques ont simulé un saignement intestinal en injectant des quantités microscopiques de sérum humain à proximité des bactéries. Résultat : il leur faut moins d’une minute pour le trouver.

Ils ont aussi découvert que la Salmonella parvient à détecter et à nager vers le sang grâce à un récepteur protéique appelé Tsr. Ils ont également vu que les atomes de la protéine interagissent avec la sérine. Les auteurs pensent ainsi que la sérine est l’un des produits chimiques du sang que les bactéries détectent et consomment.

Bactérie vampire : vers un traitement contre les infections sanguines ?

Pour les chercheurs, leur découverte apporte de nouvelles informations sur le développement des infections sanguines et pourrait aussi aider à développer de nouveaux traitements.

"En apprenant comment ces bactéries sont capables de détecter les sources de sang, nous pourrions à l’avenir développer de nouveaux médicaments qui bloquent cette capacité. Ces médicaments pourraient améliorer la vie et la santé des personnes atteintes de MII qui présentent un risque élevé d’infections sanguines", indique l’auteure principale de l’étude, Siena Glenn dans un communiqué.