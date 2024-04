Lanugo : pourquoi certains nouveau-nés sont-ils poilus ?

L'ESSENTIEL Certains bébés naissent recouverts d'un duvet, appelé lanugo.

Ces poils ont un rôle important dans le développement du fœtus et disparaissent généralement après 37 semaines de grossesse.

Les bébés prématurés naissent souvent avec ce duvet, puis le perdent en quelques semaines.

La peau de bébé est souvent réputée pour sa douceur, mais certains bébés sont recouverts d’un petit duvet à la naissance. Nommé lanugo, il recouvre généralement tout le corps, sauf les paumes des mains et les plantes des pieds.

Comment expliquer l’apparition du lanugo sur la peau des nourrissons ?

Le pédiatre Rajyalakshmi Rambhatla, de la clinique Cleveland aux États-Unis, explique que ce duvet correspond à des poils fins qui se développent in utero. "Le lanugo est un revêtement doux et fin de poils essentiels à la croissance et au développement fœtaux, précise le Dr Rambhatla. La plupart des fœtus perdent naturellement leur lanugo avec une gestation de 36 à 37 semaines, c'est pourquoi nous ne le voyons généralement pas sur des bébés à terme." La présence de ce duvet n’est pas corrélée à la pilosité à l’âge adulte. Dans la plupart des cas, il commence à se développer après trois mois de grossesse. "La croissance du lanugo commence généralement sur la zone du front et se propage jusqu'à ce que le corps soit couvert", développe-t-il.

Grossesse : à quoi sert le lanugo ?

Ce duvet est primordial pour le développement du fœtus car il permet au vernix de s’accrocher sur la peau. Cette substance blanche et visqueuse aide le fœtus à maintenir une température corporelle normale, et il empêche aussi la perte d’eau, ce qui lui permet de rester hydraté. Cette matière joue aussi un rôle protecteur, en préservant la peau du fœtus du liquide amniotique, essentiel pour son développement mais néfaste pour l’épiderme. "Lorsque le lanugo passe dans le liquide amniotique, les petits poils vibrent, souligne le Dr Rambhatla. Ces vibrations envoient des messages qui stimulent la croissance fœtale. Une fois que le lanugo commence à disparaître naturellement à la fin de la grossesse, cela envoie le signal que le processus de croissance peut ralentir."

Poils de bébé : le lanugo disparaît naturellement à la fin de la grossesse

Pour cette raison, les bébés prématurés, nés à 36 semaines par exemple, ont généralement encore leur lanugo à la naissance. "Il tombe lorsque le bébé approche de son développement à terme", prévient le médecin. En revanche, il ne faut absolument pas essayer de le retirer avec une épilation, d’autant que la peau des bébés est plus fragile que celle des adultes. "Vous n'avez pas besoin de fournir des soins particuliers en cas de lanugo, à part le bain de votre bébé avec un nettoyant doux conçu pour les nourrissons", conseille ce spécialiste.

Perte de cheveux d’un bébé : faut-il s’inquiéter ?

Il ajoute que certains bébés naissent avec une tête chevelue, puis deviennent chauves par la suite. Mais ces cheveux ne sont pas du même type que le lanugo, et leur perte s’explique par un autre facteur. "Les bébés peuvent perdre tout ou partie des cheveux sur la tête en raison d'une baisse naturelle des hormones, indique le Dr Rambhatla. À environ 3 mois, les hormones qu'un bébé a reçu de sa mère sont parties, et parfois, elles emportent les cheveux avec elles. Mais leurs cheveux repousseront dans quelques semaines." Cela peut laisser une zone sans cheveux à l’arrière de la tête, mais là encore, les cheveux reviendront naturellement. Le pédiatre rappelle qu’il est "normal d'avoir des questions lorsque un bébé naît, même si vous avez d'autres enfants". "N'ayez pas peur de parler si vous avez des inquiétudes concernant le bien-être de votre bébé, conseille le pédiatre. Nous sommes là pour vous soutenir."