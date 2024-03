Poils sur le visage : comment s’en débarrasser sans risque ?

L'ESSENTIEL La pousse de poils sur le visage chez les femmes se manifeste généralement sur les joues et le menton.

Cela est dû à un déséquilibre hormonal, qui peut avoir lieu au moment de la ménopause ou de la grossesse.

Le mieux, pour se débarrasser de ces poils, est de consulter son dermatologue qui peut vous indiquer la meilleure méthode pour qu’ils ne repoussent pas.

Grossesse, cycles menstruels, ménopause… Tout au long de leur vie, les femmes vivent des évènements qui chamboulent leurs hormones. Ces déséquilibres ont de nombreuses conséquences, aussi bien psychiques que physiques.

Pourquoi les poils sur le visage des femmes apparaissent

L’une des conséquences possibles est la pousse de poils sur le visage. Le plus souvent ces indésirables apparaissent sur les joues et le menton, c’est-à-dire des zones où les hommes en ont aussi.

"Après la ménopause, vous avez une disparition des hormones féminines, œstrogène et progestérone et une augmentation de la testostérone”, explique Isabelle Rousseaux, dermatologue à Lille et membre du bureau du Syndicat national des dermatologues-vénérologues (SNDV), à Notre Temps.

Pour enlever vos poils sur le visage, consultez un dermatologue

La testostérone est la principale hormone de type androgène, c’est-à-dire qui est à l'origine des caractères sexuels mâles comme la voix ou la pilosité faciale. “L’équilibre entre les hormones féminines et masculines peut se faire en faveur de la testostérone : on parle alors d’hyperandrogénie relative”, indique Laurence Netter, dermatologue, interrogée par Grazia.

Ainsi, quand la testostérone est supérieure aux hormones féminines, cela peut favoriser la pousse de poils sur le visage. “Les poils de la ménopause partent très facilement, soit à l’épilation laser ou électrique", rassure Laurence Netter.

Et il n’y a pas qu’à la ménopause de que testostérone peut prendre le dessus. Cela arrive aussi parfois, pour certaines femmes, durant leur grossesse. “Quand la concentration d’hormones augmente dans le sang de la femme enceinte, la pilosité peut devenir plus importante, explique le Dr Nadia Berkane, gynécologue-obstétricienne et co-auteur avec Marie-Hélène Wesphalen de Enceinte, et si on se disait tout ?, à Doctissimo. C’est davantage fréquent si l’on attend un garçon.” L’idéal est de ne pas toucher à ces poils car, ils disparaissent généralement après l’accouchement, quand le taux d’hormones redevient normal.

En cas de doute, le mieux est de consulter votre dermatologue, qui vous conseillera la meilleure façon de lutter contre ces poils, sans risquer de favoriser leur pousse.