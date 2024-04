Grossesse : comment traiter les nausées sévères ?

L'ESSENTIEL Les facteurs de risque de l’hyperémèse gravidique sont une grossesse à un jeune âge, un fœtus de sexe féminin, une grossesse multiple ou molaire, des conditions médicales sous-jacentes et des antécédents de cette affection.

Le diagnostic peut être posé au cours des 16 premières semaines de grossesse lorsque la femme enceinte souffre de nausées et de vomissements, dont au moins un est sévère.

Les traitements reposent sur des médicaments antiémétiques. "Les produits à base de gingembre, peuvent soulager les nausées et les vomissements légers chez certaines personnes."

Lors du premier trimestre de grossesse, certaines femmes enceintes ont des nausées et des vomissements qui peuvent ensuite disparaître. Dans moins de 4 % des cas, environ, les vomissements sont graves car ils sont importants et répétés. Cela porte un nom : l’hyperémèse gravidique. Dans cette situation, si la femme enceinte ne parvient pas à s’alimenter pour compenser les pertes en eau et aliments dues aux vomissements, elle risque de manquer de certains nutriments et de se déshydrater. Cela peut avoir des effets négatifs sur la santé de la mère et de l'enfant. En effet, selon l’Assurance maladie, la femme enceinte peut souffrir d’anxiété, de dépression et d’une dégradation de la qualité de vie personnelle, familiale. Quant au bébé, son poids de naissance peut être faible et il peut être prématuré.

Ainsi, une prise en charge médicale est nécessaire pour éviter tout retentissement sur la santé. Cependant, elle "nécessite des ressources considérables en matière de soins de santé, car il s'agit d'un motif courant d'admission à l'hôpital et de visites aux urgences au cours du premier trimestre." Problème : il manque certaines données sur l’hyperémèse gravidique. C’est pourquoi des scientifiques de l'Amsterdam Reproduction and Development Research Institute (Pays-Bas) ont fourni de nouvelles informations aux cliniciens sur cette pathologie dans une récente étude publiée dans la revue Canadian Medical Association Journal.

Hyperémèse gravidique : comment la diagnostiquer ?

L’équipe est revenue sur les causes des nausées et des vomissements qui ne sont pas "entièrement comprises". Après avoir passé en revue plusieurs recherches, ils ont constaté que les facteurs de risque comprenaient une grossesse à un jeune âge, un fœtus de sexe féminin, une grossesse multiple ou molaire, des conditions médicales sous-jacentes et des antécédents de cette affection au cours de grossesses précédentes.

En ce qui concerne le diagnostic, les auteurs suggèrent qu’il peut être posé au cours des 16 premières semaines de grossesse lorsque la femme enceinte souffre de nausées et de vomissements, dont au moins un est sévère, empêchant une alimentation suffisante et affectant les tâches de la vie quotidienne. "La présence anormale de corps cétoniques dans l'urine n'est pas nécessaire pour diagnostiquer l'hyperémèse gravidique", ont-ils écrit.

"Les produits à base de gingembre peuvent soulager les nausées et les vomissements légers"

En l'absence d'options curatives, les traitements visent à réduire les symptômes et ont le potentiel d'améliorer la qualité de vie et les résultats périnataux, ainsi que de réduire le fardeau socio-économique. Ces derniers reposent sur les médicaments antiémétiques. "Les remèdes, tels que les produits à base de gingembre, peuvent soulager les nausées et les vomissements légers chez certaines personnes, mais les preuves de leur efficacité chez les personnes souffrant d'hyperémèse gravidique sont incertaines."

L’équipe met en garde contre la consommation de cannabis en cas d'hyperémèse gravidique. Elle a été associée à des résultats neurocognitifs défavorables chez l’enfant ainsi qu'à d'autres résultats défavorables de la grossesse. "Par conséquent, nous la déconseillons. (…) De nombreuses questions restent sans réponse sur la manière de prévenir et de gérer l'hyperémèse gravidique et que des recherches supplémentaires sont nécessaires", ont-ils conclu.