Douleur et dépression : la réalité virtuelle efficace en soins palliatifs

L'ESSENTIEL La réalité virtuelle consiste à utiliser un casque pour créer une expérience immersive en 3D, souvent accompagnée de musique ou d'effets sonores réalistes.

Cette technique peut aider les personnes à mieux supporter les soins palliatifs, selon une nouvelle étude.

Une séance de 20 minutes peut notamment diminuer les douleurs.

Alors que l'examen du nouveau projet de loi sur la fin de vie doit débuter au mois de mai à l'Assemblée nationale, des chercheurs ont démontré que la réalité virtuelle peut être bénéfique pour les personnes en soins palliatifs.

"Malgré les efforts des soignants, le quotidien des personnes en soins palliatifs peut être marqué par de fortes douleurs physiques et psychologiques", expliquent les chercheurs Tobias Loetscher et Gregory Crawford dans The Conversation.

"Nous nous sommes demandé si la réalité virtuelle (RV) pouvait les aider", écrivent-ils. "Nous voulions surtout savoir si les séances de réalité virtuelle personnalisées étaient associées à des changements significatifs concernant la douleur et la dépression", ajoutent-ils.

"Pour le savoir, nous avons aidé 16 patients en soins palliatifs à faire trois séances de réalité virtuelle de 20 minutes, et nous leur avons demandé comment ils se sentaient avant et après chacune d'entre elles", poursuivent-ils.

Plus de 50 % des mourants s'apaisent grâce à la réalité virtuelle

Leur étude, publiée cette semaine dans la revue BMJ Supportive & Palliative Care, a révélé que plus de 50 % des patients ont ressenti une réduction cliniquement significative de leurs douleurs et de leurs symptômes dépressifs immédiatement après une séance de réalité virtuelle de 20 minutes.

Il est toutefois important de noter que certains patients ont également dit que cela ne les avait pas aidés ou qu'ils s'étaient sentis mal après l'avoir utilisée. "Cela montre qu'il est essentiel d'adopter une approche nuancée de l'utilisation de la réalité virtuelle dans les soins palliatifs", indiquent les chercheurs.

Qu'est-ce que la réalité virtuelle personnalisée ?

La réalité virtuelle consiste à utiliser un casque pour créer une expérience immersive en 3D, souvent accompagnée de musique ou d'effets sonores réalistes. Cet environnement généré par ordinateur peut sembler incroyablement proche de la réalité.

La réalité virtuelle personnalisée signifie que chaque personne fait l'expérience d'un contenu qui lui est propre. "Ainsi, plutôt que de demander aux patients de choisir, par exemple, entre une expérience dans la forêt tropicale et une expérience sur la plage, nous avons interrogé les patients avant leurs séances afin d'évaluer leurs intérêts et de créer une séance de réalité virtuelle adaptée à eux", expliquent Tobias Loetscher et Gregory Crawford.

"Par exemple, une personne a dit qu'elle voulait une expérience de réalité virtuelle qui lui permette de redécouvrir Paris. D'autres avaient quitté le Royaume-Uni pour s'installer en Australie et ont donc demandé des expériences de réalité virtuelle qui les ramènent dans le pays où ils sont nés. Une personne était un grand fan de Star Wars, nous lui avons donc proposé un jeu de réalité virtuelle sur cette thématique", développent-ils.