Épanouissement : comment surmonter une appréhension ?

L'ESSENTIEL L'appréhension se manifeste par une inquiétude excessive et une peur constante que quelque chose de négatif se produise, ce qui peut paralyser ou empêcher de passer à l'action ou de prendre des décisions.

Elle se manifeste généralement par un évitement, une agitation, des troubles du sommeil, une hypervigilance, ou une augmentation de la fréquence cardiaque.

Pour réduire cet inconfort et prendre du recul, plusieurs stratégies existent comme le fait de prendre le temps pour respirer, utiliser la pleine conscience, ou encore si besoin, de demander de l'aide auprès d'un professionnel.

L'appréhension est un sentiment caractérisé par une peur diffuse que quelque chose de négatif se produira. Elle peut impacter la prise de décision, les relations sociales, mais aussi le bien-être quotidien. Il existe pourtant des stratégies pour la gérer différemment.

Commencer par comprendre ce qu'est l'appréhension

L'appréhension est un état émotionnel qui se distingue de l'anxiété par son intensité et son impact sur la vie. Elle se manifeste par une inquiétude excessive et une peur constante que quelque chose de négatif se produise, ce qui peut paralyser ou empêcher de passer à l'action ou de prendre des décisions.

L'appréhension est donc une réaction qui nous prépare à éviter des dangers réels, mais elle peut devenir problématique quand elle est basée sur une perception déformée de ces dangers ou lorsqu'elle est excessive au point de devenir chronique.

En général, elle se manifeste par un évitement, une agitation, des troubles du sommeil, une hypervigilance, ou une augmentation de la fréquence cardiaque. Ressentir ces signes permet de les observer pour y répondre de façon différente.

Appliquer des stratégies de gestion de l'appréhension

Pour réduire cet inconfort et prendre du recul, plusieurs approches peuvent être utiles :

• S’arrêter, respirer et réfléchir : Prenez un moment pour vous concentrer sur le présent et réfléchir aux autres alternatives. Peut-il y avoir une issue favorable ?

• Utiliser des techniques de relaxation et de pleine conscience : L'apprentissage de techniques telles que la respiration par cohérence cardiaque ou la méditation de pleine conscience peut être bénéfique.

• Se concentrer sur ce que vous pouvez changer : Impliquez-vous dans des actions positives et constructives au lieu de vous inquiéter pour des choses hors de votre contrôle.

• Générer un état d'esprit positif : Cultiver une attitude optimiste peut aider à modérer les sentiments d'appréhension.

• Consulter un professionnel : Si l'appréhension devient trop envahissante, vous pouvez aussi chercher l'aide d'un professionnel de santé mentale.

En adoptant ces techniques, il est possible de réduire l'emprise de l'appréhension au quotidien et d’affronter ses peurs pour avancer.

En savoir plus : "Le complexe de la tortue: Surmonter ses auto-sabotages et oser briller" de Anne-Claire Froger.