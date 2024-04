Récidive de cancer : un vaccin créé par IA suscite l’espoir

L'ESSENTIEL En utilisant l’intelligence artificielle (IA), l’entreprise de biotechnologie française Transgene a développé un vaccin "sur-mesure" destiné à éviter les récidives de cancer ORL (nez, gorge, oreille, et région tête et cou).

Le vaccin a été conçu à partir du séquençage des tumeurs de 33 patients volontaires qui, malgré un premier traitement, présentaient un haut risque de rechute. Une trentaine de mutations étant identifiées par l’IA pour créer le vaccin, celui-ci est adapté à la tumeur de chaque patient.

Après un suivi de 19 mois, le vaccin personnalisé "a induit des réponses immunitaires spécifiques et conduit à de faibles taux de rechute", selon les chercheurs.

Un traitement adapté à chaque tumeur. En utilisant l’intelligence artificielle (IA), l’entreprise de biotechnologie française Transgene a développé un vaccin "sur-mesure" destiné à éviter les récidives de cancer ORL (nez, gorge, oreille, et région tête et cou). Les premières conclusions de son étude clinique ont été présentées lors du dernier congrès de l’American Association for Cancer Research (AACR) qui s’est clos ce mercredi 10 avril aux Etats-Unis.

Un vaccin anti-cancer ORL adapté à chaque tumeur

"L’immunothérapie a un impact limité chez les patients atteints de cancers ORL pour qui malheureusement les risques de rechute sont élevés, écrit l’Institut Curie, spécialisé dans la recherche contre le cancer, dans un communiqué de presse. Or, une nouvelle stratégie est à l’étude et les premiers résultats cliniques se révèlent encourageants : des vaccins personnalisés."

Grâce à des outils d’intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, les chercheurs sont parvenus à concevoir chaque vaccin individuellement, à partir du séquençage des tumeurs de 33 patients volontaires qui, malgré un premier traitement, présentaient un haut risque de rechute. Une trentaine de mutations étant identifiées par l’IA pour créer le vaccin, celui-ci est adapté à la tumeur de chaque patient.

Un vaccin qui éduque le système immunitaire pour éliminer le cancer

Or, après les injections (plusieurs sont nécessaires) et un suivi de 19 mois, le vaccin personnalisé "a induit des réponses immunitaires spécifiques et conduit à de faibles taux de rechute", explique le Dr Olivier Lantz, directeur adjoint de l’unité Immunité et cancer à l’Institut Curie. "C'est un vaccin thérapeutique, autrement dit cela vise à éduquer le système immunitaire pour qu'il tue les cellules tumorales qui sont disséminées dans le corps, pour prévenir la récidive", précise le médecin à BFM TV.

"Nos travaux démontrent le potentiel des vaccins thérapeutiques, qui pourraient non seulement prévenir les rechutes dans les cancers ORL mais également rendre la tumeur plus réceptive à d’autres formes d’immunothérapies, concluent les auteurs des travaux, "impatients de poursuivre l’étude de ce vaccin".