Migraine, hyperthyroïdie : des gènes protégeant de l’alcool élèveraient le risque d'autres maladies

L'ESSENTIEL Trois variantes génétiques spécifiques offrent une protection contre la consommation excessive d'alcool.

Les personnes possédant ces variantes génétiques ont une meilleure santé générale, notamment moins de fatigue chronique.

Cependant, elles présentent aussi des risques accrus de développer certains troubles, tels que la maladie de Basedow, l’hyperthyroïdie, la myopie, la migraine, un cancer de la peau ou du poumon, des allergies ou encore la fibromyalgie.

"La consommation d'alcool est associée à de nombreuses conséquences sociales et sanitaires négatives. Ces associations peuvent être des conséquences directes de la consommation d'alcool ou refléter des facteurs génétiques communs qui influencent à la fois la consommation d'alcool et d'autres résultats", ont indiqué des chercheurs de l’université de Californie à San Diego (États-Unis). Dans le cadre d’une récente étude, ils ont effectué une analyse approfondie des tendances en matière de consommation d'alcool de plus de trois millions de personnes européennes, latino-américaines ou afro-américaines, dont les données ont été recueillies par la société de génétique 23andMe.

Moins de fatigue chronique chez les adultes avec les gènes prévenant la dépendance à l’alcool

Pour les besoins des recherches, publiés dans la revue Lancet eBioMedicine, les scientifiques se sont concentrés sur trois petits extraits spécifiques d’ADN connus sous le nom de "polymorphismes mononucléotidiques (SNP)". Trois de leurs variantes ou allèles, qui affectent la façon dont le corps métabolise l’éthanol, offrent une protection contre la consommation excessive d'alcool. Selon l’équipe, ces derniers ont également tendance à prévenir les troubles liés à la consommation d'alcool, car ces variantes sont principalement associées à la quantité d'alcool qu'une personne peut boire. Les analyses d'ADN à partir d'échantillons de salive ont montré que les participants possédant des allèles protecteurs contre l’alcool étaient généralement en meilleure santé, notamment moins de fatigue chronique et avaient moins besoin d’être aidés pour faire les tâches quotidiennes.

Alcool : les variantes génétiques sont liées à des troubles neurologiques et immunitaires

En revanche, les auteurs ont aussi observé que les adultes possédant des allèles protecteurs contre l’alcool présentaient de moins bons résultats en matière de santé dans certains domaines. En effet, leur risque de tabagisme au cours de la vie, d’avoir une alimentation émotionnelle, de souffrir de la maladie de Basedow et d’hyperthyroïdie était élevé. Ces patients ont également signalé une hausse du paludisme, de la myopie et de plusieurs cancers, en particulier de la peau et du poumon. "Nous avons trouvé des associations avec des traits peu étudiés liés à la santé neurologique (migraines, épilepsie), immunitaire (allergies), musculo-squelettique (fibromyalgie) et reproductive (pré-éclampsie)", peut-on lire dans les résultats de l’étude.

Dans les conclusions, les scientifiques précisent que ces données ouvrent de nombreuses portes pour de futurs travaux. "Comprendre les mécanismes sous-jacents de ces effets pourrait avoir des implications pour les traitements et la médecine préventive", a déclaré Sandra Sanchez-Roige, co-auteur des recherches.