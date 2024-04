On lui diagnostique un cancer à 25 ans à cause de ce symptôme banal

L'ESSENTIEL Une femme de 25 ans souffrait de douleurs abdominales qu’elle pensait être liées à une infection urinaire.

En réalité, elle était atteinte d’un cancer du côlon qui s'était propagé au foie, aux ovaires et au péritoine, la membrane qui recouvre la cavité abdominale.

Le cancer du côlon est le plus meurtrier chez les hommes de moins de 50 ans aux États-Unis.

À 25 ans, Ellie Wilcock souffre de douleurs abdominales. Elle imagine alors qu’elle est atteinte d’une infection urinaire, problème de santé dont elle avait déjà été atteinte par le passé. Ses maux de ventre sont importants mais Ellie Wilcock attend qu’ils deviennent très importants pour consulter son médecin.

Des douleurs abdominales qui indiquent un cancer

Le médecin lui fait passer un test de dépistage pour l’infection urinaire : négatif. En revanche, ses analyses de sang inquiètent le professionnel de santé car les marqueurs inflammatoires d’Ellie Wilcock, qui peuvent indiquer un cancer ou une autre maladie, sont élevés, comme l'explique le Daily Mail. Le praticien lui demande alors de faire une échographie.

Mais, au fil des jours, la douleur devient insupportable et Ellie Wilcock est hospitalisée en urgence. Sur place, elle passe des scanners qui détectent une masse dans son bas-ventre. Une biopsie est réalisée...

Le cancer du côlon, une maladie qui touche les jeunes

Et le verdict tombe, en février 2022 : Ellie Wilcock est atteinte d’un cancer du côlon qui s'est propagé au foie, aux ovaires et au péritoine, la membrane qui recouvre la cavité abdominale.

Après plusieurs opérations et des traitements de chimiothérapie, les médecins ont annoncé à la patiente, en août 2022, qu’il n’y avait plus aucune trace de la maladie. Aujourd’hui, Ellie Wilcock veut alerter et pousser les jeunes à consulter rapidement s’ils ressentent des symptômes de la maladie.

Selon l’Assurance maladie, les signes d’un cancer du côlon sont peu spécifiques. Il peut par exemple s’agir de troubles du transit intestinal (constipation, diarrhée, nausées et vomissements, etc.), des manifestations générales (perte de poids inexpliquée, douleurs abdominales, fatigue, etc.) ou encore du sang dans les selles, ce qui doit être un signe d’alerte. D’après le Panorama des cancers en France - édition 2023, plus les cancers sont dépistés tôt, plus les chances de guérison sont importantes : c’est 9 fois sur 10 pour le cancer colorectal.

Comme Ellie Wilcock, de plus en plus de jeunes sont confrontés au cancer du côlon. Cette maladie est d’ailleurs devenue la plus meurtrière chez les hommes de moins de 50 ans aux États-Unis et le second chez les femmes de moins de 50 ans, selon un récent rapport de l’American Cancer Society.