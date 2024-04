Cancer colorectal : une bactérie présente dans la bouche responsable ?

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont identifié un sous-type spécifique de bactéries impliquées dans les maladies des gencives, qui est associé au cancer colorectal.

Il s'agit d'un type de bactérie F. nucleatum appelé Fna C2.

Pour l'équipe, la découverte pourrait aboutir à des thérapies ciblant ces bactéries dans les tumeurs colorectales et améliorer les dépistages.

Et si l’origine de la hausse des cancers colorectaux se trouvait dans le microbiote oral ? C’est ce que laisse penser une étude parue dans la revue Nature, le 20 mars 2024.

Des chercheurs ont découvert qu’une bactérie présente dans la bouche et impliquée dans les maladies des gencives, favorise la croissance des tumeurs colorectales.

Microbiote buccal : la bactérie F. nucleatum associée au cancer colorectal

Pour mieux comprendre la présence de la bactérie Fusobacterium nucleatum, connue pour être en cause dans les maladies des gencives, dans certaines tumeurs du cancer colorectal, les chercheurs ont analysé les génomes de 80 souches de F. nucleatum provenant de la bouche de personnes sans cancer et de 55 souches issues d’une tumeur colorectale.

Ils ont ainsi découvert qu'une sous-espèce de la bactérie, appelée Fna, était plus susceptible d'être présente dans les tumeurs colorectales. Des examens complémentaires ont mis en évidence qu’il y en avait deux types distincts. Si les deux étaient présents dans la bouche, celui, baptisé Fna C2, était associé au cancer colorectal.

L’équipe a ensuite mené des tests sur des souris, réparties en deux groupes. Chacun était infecté avec l’un des deux types de F. nucleatum. Résultats : les rongeurs porteurs de Fna C2 avaient développé plus de tumeurs que celles infectées par l'autre type.

Cancer colorectal : la bactérie passerait par le tube digestif

La façon dont la bactérie du microbiote oral se déplace de la bouche au côlon reste mystérieuse. Toutefois, les chercheurs ont mis en évidence que le micro-organisme Fna C2 pouvait survivre plus longtemps dans des conditions acides, comme celles trouvées dans l'intestin, que l'autre type de Fna. Il serait ainsi possible qu'il fasse le trajet via le tube digestif.

"Nous avons identifié la lignée bactérienne exacte associée au cancer colorectal", explique Christopher D. Johnston du Fred Hutchinson Cancer Center et responsable de la recherche, "et cette connaissance est essentielle au développement de méthodes de prévention et de traitement efficaces".

Pour les scientifiques, leur découverte pourrait entre autres – grâce à des recherches supplémentaires – aider à repérer les tumeurs colorectales les plus susceptibles d'être agressives et à les cibler directement.