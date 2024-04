L'espérance de vie mondiale a augmenté de 6,2 ans depuis 1990

L'ESSENTIEL Du fait des progrès de la médecine et de l’accessibilité aux soins, l’espérance de vie à l’échelle mondiale a augmenté de 6,2 ans depuis l’année 1990. En cause, principalement, la réduction du nombre de décès causés par des infections respiratoires, des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou encore des maladies diarrhéiques, selon une étude.

Au niveau supra-régional, ce sont l’Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est et l'Océanie qui ont connu le plus grand boom d'espérance de vie entre 1990 et 2021 (8,3 ans), en grande partie grâce à la baisse de la mortalité due aux maladies respiratoires chroniques, aux accidents vasculaires cérébraux, aux infections des voies respiratoires inférieures et au cancer. Au niveau purement régional, c’est l’Afrique subsaharienne orientale qui a enregistré la plus forte augmentation de l'espérance de vie ( 10,7 ans).

La pandémie de Covid-19 a cependant noirci le tableau de l’espérance de vie ces dernières années en "faisant dérailler les progrès", notent les auteurs de l’étude. Parmi toutes les régions du monde, ce sont l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Afrique subsaharienne qui ont perdu le plus d’années d'espérance de vie en raison du Covid en 2021.

Du fait des progrès de la médecine et de l’accessibilité aux soins, l’espérance de vie à l’échelle mondiale a augmenté de 6,2 ans depuis l’année 1990. En cause, principalement, la réduction du nombre de décès causés par des infections respiratoires, des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou encore des maladies diarrhéiques. C’est la conclusion d’une nouvelle étude récemment publiée dans la revue The Lancet.

La réduction de la mortalité due aux infections respiratoires, aux AVC, à la diarrhée...

Les chercheurs de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), de l’Université de Washington à Seattle (Etats-Unis) ont constaté que la "super-région" regroupant l’Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est et l'Océanie a connu le plus grand boom d'espérance de vie entre 1990 et 2021 (8,3 ans), en grande partie grâce à la baisse de la mortalité due aux maladies respiratoires chroniques, aux accidents vasculaires cérébraux, aux infections des voies respiratoires inférieures et au cancer. Quant à l’Asie du Sud, elle a vu son espérance de vie bondir de 7,8 ans, principalement en raison de la chute des décès causés par la diarrhée.

Dans le détail, toutes les super-régions du monde ont vu leur espérance de vie augmenter de 1,1 an entre 1990 et 2021 exclusivement grâce à la baisse de la mortalité due à des maladies entériques, qui comprennent la diarrhée et la typhoïde. La réduction des décès dus aux infections des voies respiratoires inférieures a ajouté 0,9 an à cette espérance de vie mondiale. Sans compter les années de vie supplémentaires gagnées grâce à la prévention des décès dus aux AVC, aux troubles néonatals, aux cardiopathies ischémiques...

Au niveau purement régional, c’est l’Afrique subsaharienne orientale qui a enregistré la plus forte augmentation de l'espérance de vie (+ 10,7 ans entre 1990 et 2021), diminution des maladies diarrhéiques oblige, juste derrière l’Asie de l’Est, qui a de son côté profité d’une réduction des décès causés par des maladies pulmonaires chroniques.

Le Covid a ralenti les progrès de l’espérance de vie

"Nous savons déjà comment sauver les enfants de la mort d'infections entériques, y compris les maladies diarrhéiques, et les progrès dans la lutte contre cette maladie ont été énormes, explique le professeur Mohsen Naghavi, premier auteur de la recherche et directeur d’études à l'IHME, dans un communiqué. Nous devons désormais nous concentrer sur la prévention et le traitement de ces maladies, renforcer et étendre les programmes de vaccination et développer de tout nouveaux vaccins contre E. coli, le norovirus et Shigella."

La pandémie de Covid-19 a cependant noirci le tableau de l’espérance de vie ces dernières années en "faisant dérailler les progrès", notent les auteurs de l’étude. Le coronavirus a en effet "radicalement modifié les cinq principales causes de décès pour la première fois en 30 ans", reléguant notamment l’AVC à la deuxième cause de décès dans le monde. Parmi toutes les régions du monde, ce sont l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Afrique subsaharienne qui ont perdu le plus d’années d'espérance de vie en raison du Covid en 2021.