Maladie parodontale : les statines pourraient réduire l’inflammation des gencives

L'ESSENTIEL Les statines, des médicaments contre le cholestérol, réduisent l’inflammation des gencives.

C’est lié à leur action sur les macrophages, des cellules immunitaires.

Ils pourraient devenir une nouvelle voie médicamenteuse pour soigner la maladie parodontale.

Cela s’appelle faire d’une pierre deux coups. Un traitement contre le cholestérol serait efficace pour soigner la maladie des gencives. Des chercheurs du Collège de médecine dentaire de l’université de médecine de Caroline du Sud aux États-Unis ont prouvé qu’il existe un lien entre les statines, un médicament contre le cholestérol, et la santé des gencives. La prise de ce traitement réduit l’inflammation liée à la maladie parodontale. Les résultats de leurs travaux sont publiés dans la revue Cells.

Maladie des gencives : de nouveaux traitements moins invasifs ?

Selon les auteurs, les statines sont aujourd'hui le médicament sur ordonnance le plus courant aux États-Unis. Plus de 40 millions d’Américains en prennent pour réduire leur taux de cholestérol. Précédemment, des études ont démontré que les personnes prenant ces médicaments ont tendance à présenter moins de signes de parodontite que les personnes qui n'en prennent pas. La parodontite est l’une des conséquences possibles de la maladie parodontale ou maladie des gencives, une infection bactérienne qui engendre une inflammation des tissus dentaires. Des traitements existent pour la soigner. Généralement, il s’agit de la prise d’antibiotiques, associée à des nettoyages en profondeur des surfaces des dents et des racines. Des interventions chirurgicales peuvent aussi être nécessaires. Mais ces stratégies de traitement peuvent être invasives, c’est ce qui a motivé les scientifiques américains à travailler sur ces nouvelles pistes thérapeutiques.

Comment expliquer l’effet des statines sur la maladie parodontale ?

Dans ces nouveaux travaux, les chercheurs se sont intéressés aux "voies biochimiques" par lesquelles les statines semblent réduire l'inflammation parodontale. "La littérature parodontale récente a montré les effets bénéfiques des statines lorsqu'elles sont utilisées avec une thérapie parodontale traditionnelle, précise Subramanya Pandruvada, qui a supervisé cette étude. Notre étude met en évidence une nouvelle approche dans laquelle les statines affectent spécifiquement les macrophages, ce qui, grâce à ce mécanisme, peut aider à traiter la maladie parodontale."

Les macrophages sont des cellules immunitaires : elles aident l’organisme à combattre les infections. Mais dans certains cas, elles peuvent aggraver l’inflammation. Dans leurs essais, les scientifiques américains ont cultivé des macrophages et des cellules de gencives et les ont exposés à diverses conditions. "Au cours de notre étude, nous avons reproduit des conditions spécifiques de la maladie parodontale et démontré que l'introduction de statines dans notre modèle in vitro modifie la réponse des macrophages, poursuit ce spécialiste. Cela nous a permis d'explorer comment des médicaments comme les statines peuvent nous aider à traiter des maladies inflammatoires telles que les maladies parodontales." Ces effets bénéfiques des statines sur les macrophages ouvrent la voie à de nouveaux traitements contre les maladies parodontales. Pour les mettre au point, l’équipe compte poursuivre ces travaux en menant cette fois des essais sur des modèles animaux.