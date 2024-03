Frites maison : pourquoi vous ne devriez surtout pas réutiliser la même huile à chaque fois

L'ESSENTIEL Des chercheurs montrent que la réutilisation de l’huile de friture impacterait les connexions foie-intestin-cerveau.

Cette dérégulation serait associée à un risque plus important de neurodégénérescence.

L’actuelle étude a été menée sur des rats et des travaux supplémentaires doivent être réalisés pour confirmer les résultats sur l’Homme.

Frites, nuggets, beignets… Tous ces aliments ont un point commun : ils sont frits ! Au-delà de l’aspect nutritionnel assez mauvais, ceux-ci pourraient être encore plus néfastes pour la santé s’ils sont cuits avec une huile qui a déjà été utilisée.

Réutiliser l’huile a des effets néfastes sur la santé

En effet, selon une nouvelle étude présentée lors du congrès annuel de l'American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Discover BMB 2024, qui se tient à San Antonio, aux États-Unis, jusqu’à ce mardi 26 mars, réutiliser la même huile pour la friture serait mauvais pour la santé et augmenterait les risque de neurodégénérescence.

Dans ces travaux, les chercheurs montrent que la réutilisation de l’huile de friture impacterait les connexions foie-intestin-cerveau, dont la dérégulation est associée à des troubles neurologiques. De plus, une fois utilisée, l’huile perd ses antioxydants, ses bienfaits et contient des composants nocifs.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont mené des expériences sur des rats qui ont été divisés en cinq groupes, en fonction de leur alimentation :

Nourriture standard

Nourriture standard avec 0,1 millilitre (ml) d'huile de sésame non chauffée

Nourriture standard avec 0,1 ml d'huile de tournesol non chauffée

Nourriture standard avec 0,1 ml d'huile de sésame réchauffée

Nourriture standard avec 0,1 ml l'huile de tournesol réchauffée

Les chercheurs ont observé que les groupes qui consommaient de l’huile de sésame ou de tournesol réchauffée avaient un risque supérieur de neurodégénérescence.

Dans le détail, les rats qui avaient consommé de l’huile de sésame ou de tournesol réchauffée présentaient un stress oxydatif (une agression des cellules par des radicaux libres, des molécules pouvant les endommager) et une inflammation du foie plus importants que dans les autres groupes. Ils avaient aussi des dommages importants au côlon.

Dérégulation de l’axe foie-intestin-cerveau et risques de neurodégénérescence

"En conséquence, il y a eu une importante modification du métabolisme des lipides hépatiques [provenant du foie, ndlr] et le transport de l’acide gras oméga-3 cérébral DHA [docosahexaènoïque (DHA), produit par le corps en fonction de l’apport en acides gras oméga-3, ndlr] a été diminué, explique Sugasini Dhavamani, l’un des auteurs, dans un communiqué. Cela entraîne ensuite une neurodégénérescence.” L’impact sur le foie et l’intestin ont donc des conséquences sur le cerveau et ont augmenté le risque de neurodégénérescence.

De futures études, menées chez l'Homme, seront nécessaires pour mesurer les effets néfastes de la réutilisation de l’huile de friture sur l’humain, notamment pour certaines maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson, ou encore l’anxiété et la dépression. Mais en attendant, vous pouvez d’ores et déjà changer vos habitudes et changer d’huile à chaque fois que vous faites frire un aliment!