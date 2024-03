Morte à 14 ans d’un cancer généralisé : ses parents jugés pour l’avoir soignée avec du miel et des clous de girofle 

L'ESSENTIEL Une adolescente de 14 ans est décédée d’un cancer généralisé en février 2023 en Autriche.

Elle avait été soignée avec du miel, de la cannelle et des clous de girofle, sur recommandation de "guérisseurs".

Ses parents et l'un des guérisseurs sont poursuivis par la justice.

Son cancer n’a pas été soigné et elle est décédée. En Autriche, les médecins n’ont rien pu faire pour sauver cette adolescente de 14 ans, hospitalisée en février 2023 pour un cancer généralisé. Quelques jours après son admission, la jeune fille a succombé à la maladie. Plus d’un an plus tard, ses parents sont poursuivis par la justice. Selon plusieurs médias autrichiens, ils auraient consulté des "guérisseurs" pour soigner leur fille et lui auraient ainsi donné des clous de girofle, du miel et de la cannelle en guise de traitements.

Cancer généralisé : l’adolescente avait une tumeur au pied

À son arrivée à l’hôpital, la jeune femme a des métastases dans tout le corps. "La jeune fille a perdu énormément de poids en peu de temps, elle souffre de troubles de la déglutition, de difficultés respiratoires, raconte le média autrichien Blick. Des tumeurs et des signes de paralysie sont détectés."

Plusieurs mois auparavant, des médecins lui ont diagnostiqué une tumeur au niveau du pied, mais elle n’a pas été prise en charge. Ses parents ont consulté des "guérisseurs" pour soigner leur fille. Ils lui ont donné un mélange de miel, de gingembre, de cannelle et de clous de girofle. Les "guérisseurs" se défendent face à la justice autrichienne et affirment qu’ils ont recommandé une hospitalisation.

Médecine alternative : les parents sont poursuivis par la justice

D’après les parents, leur fille ne voulait pas suivre de traitement. Au média autrichien Kleine Zeitung, leur avocat a expliqué que l’adolescente était "déjà capable de prendre des décisions d'un point de vue juridique à l’époque" et qu'elle était "très affirmée et sûre d'elle". Ainsi, il considère que le choix de ne pas suivre de chimiothérapie, ni de radiothérapie était une "décision mûrement réfléchie et personnelle". Les parents et l’un des "guérisseurs" devront s’expliquer devant la justice.

Le couple est poursuivi par le ministère fédéral de la Justice autrichien pour avoir infligé des "souffrances physiques" à leur fille, de l'avoir laissée "sans défense en raison de son infirmité et de sa maladie" et de ne pas l'avoir "informée de manière adéquate sur sa maladie, son évolution et les possibilités de traitement". Ils encourent jusqu’à trois ans de prison.