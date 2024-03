Souffrant de difficultés respiratoires, on lui diagnostique le «premier cancer de ce type au monde»

L'ESSENTIEL Une femme britannique, âgée de 42 ans, est la première personne au monde à être touchée par un carcinome à cellules de gobelet.

Ce cancer a débuté dans l’appendice de la mère de famille avant de se propager à son intestin, son ovaire et son rectum.

La patiente a subi une immunothérapie, mais les médecins l’ont immédiatement arrêtée, car elle favorisait la progression de la maladie.

Au Royaume-Uni, Alison Varley, une mère de famille de 42 ans, a souffert de troubles respiratoires. Pensant à une infection thoracique, les médecins lui ont prescrit une cure d’antibiotiques. En l’absence de résultats et en voyant son état se dégrader, Matthew, son mari, a appelé les urgences. Une fois à l’hôpital, la jeune femme a subi un scanner.

"Le patrimoine génétique de ce cancer est unique au monde"

Cet examen a révélé un phénomène étonnant : "les médecins ont trouvé cinq litres de liquide dans mon poumon droit. Ils ont essayé de le drainer, et ont fait un second scanner qui a révélé une grosse masse sur mon ovaire", a raconté la mère de famille au journal britannique The Mirror. L’équipe médicale a alors constaté que le cancer avait commencé dans l’appendice d’Alison Varley, avant de se propager dans son intestin, son ovaire et son rectum.

La patiente est alors devenue la première personne au monde à recevoir le diagnostic d'un carcinome à cellules de gobelet. "C'est très rare. Personne n'est atteint de mon cancer. Le patrimoine génétique de ce cancer est unique au monde. Il y a des individus qui ont des cellules de gobelet, mais pas le même patrimoine génétique", a-t-elle expliqué.

Carcinome à cellules de gobelet : la tumeur continue de progresser

À la suite de son diagnostic, la maman a été orientée vers trois hôpitaux différents, six mois après la naissance de sa deuxième fille. Dans le cadre de sa prise en charge, l’équipe médicale a débuté une immunothérapie, mais l’a immédiatement stoppée, car ce traitement a provoqué une croissance du cancer. Alison Varley n'a reçu aucun traitement pendant neuf mois, au cours desquels le cancer n'a que "légèrement" progressé.

Le 18 mars, Alison Varley a commencé, pour la première fois, la chimiothérapie, afin de traiter son cancer. Elle a annoncé être "absolument terrifiée" et avoir peur pour ses enfants, car l'équipe médicale ne sait pas si ce traitement fonctionnera. Les séances de chimiothérapie devraient durer environ trois mois.