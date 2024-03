Obésité : le Wegovy devrait bientôt être disponible en France

L'ESSENTIEL Un médicament, appelé Wegovy, pourrait être disponible en France.

Utilisé initialement pour soigner le diabète, il permet aux personnes en situation d’obésité de perdre du poids.

Ses effets secondaires à long terme ne sont pas encore connus.

Un médicament pourrait aider les personnes atteintes d’obésité à perdre du poids. Dans un communiqué paru le 19 mars, l’Agence nationale de sécurité du médicament publie les résultats d’une étude réalisée sur ce traitement appelé Wegovy. Au total, 7.048 personnes ont pris le traitement entre le 21 juillet 2022 et le 27 septembre 2023.

Un médicament contre le diabète testé dans le traitement de l’obésité

Au départ, ce médicament du laboratoire Novo Nordisk a été mis au point pour traiter le diabète. Mais il appartient à une catégorie de médicaments qui intéresse les scientifiques dans le cadre de leurs recherches sur le traitement de l’obésité : les analogues du GLP1. "Le plus prometteur est actuellement le sémaglutide, d’abord développé dans le traitement du diabète de type 2 à la dose de 1 mg par semaine sous le nom d’Ozempic, précise le rapport du groupement Epi-Phare (groupement d’intérêt scientifique en épidémiologie des produits de santé ANSM-Cnam), à l’origine de l’étude. À des doses plus élevées (jusqu’à 2,4 mg par semaine), sous le nom de Wegovy, il a bénéficié d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation de cohorte (ATUc), le 29 juin 2021 par l’ANSM, et ensuite d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) le 7 janvier 2022, dans le traitement de l’obésité." Cette autorisation concernait les adultes ayant un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40 kg/m². "Ce traitement repose sur une injection hebdomadaire, avec une escalade de doses mensuelle", indique l’ANSM.

Comprendre le profil et l’utilisation du traitement contre l’obésité

"Les objectifs de ce rapport étaient de décrire le profil des utilisateurs de Wegovy® et les différents schémas de doses dispensées, en vie réelle, dans le cadre de cet accès précoce", précise le document. L’âge moyen des participants était de 48 ans et demi, et il s’agissait majoritairement de femmes. 81 % d’entre eux présentaient une comorbidité liée au poids : hypertension artérielle, diabète, maladie cardiovasculaire ou rénale, etc. Trois schémas d’utilisation ont été observés par les chercheurs : "Les patients ayant reçu le traitement selon les recommandations d’escalade de dose (69,2 %), les patients interrompant leur traitement précocement (17,2 %) et enfin, les patients commençant par des doses d’emblée élevées de Wegovy (13,6 %)".

Médicament contre l’obésité : plusieurs incertitudes sur ses effets à long-terme

L’agence précise qu’un suivi à plus long terme des patients permettra "d’évaluer l’évolution des différents profils d’utilisation dans le cadre de sa mise sur le marché". Un autre programme d’études sera lancé pour évaluer les risques associés à l’utilisation de ce médicament. Dans un autre document, l’ANSM explique que les effets indésirables les plus fréquemment signalés sont les troubles gastro-intestinaux comprenant nausées, diarrhée, constipation et vomissements. La durée des études réalisées se limite à 68 semaines, et d’autres recherches seront nécessaires pour comprendre les effets à long-terme. "On peut être à l'aube d'une révolution, si on l'utilise bien", explique Pierre Azam, médecin nutritionniste et fondateur de l’observatoire de l’obésité, à BFMTV, tout en soulignant qu’il peut y avoir des surprises au long cours.