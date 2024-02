Obésité : un nouveau médicament amaigrissant pourrait aider à baisser la tension

L'ESSENTIEL Un anti-diabétique a été autorisé comme traitement amaigrissant en novembre 2023 aux États-Unis.

Une nouvelle étude montre qu'il a également des effets bénéfiques sur la pression artérielle.

Ce traitement agit notamment sur la sécrétion d'insuline.

En novembre dernier, les autorités sanitaires américaines ont donné leur accord pour la commercialisation du tirzépatide, un antidiabétique, en tant que traitement contre l’obésité. Une nouvelle étude, parue dans le journal de l'American Heart Association, montre que ce médicament est aussi efficace dans la réduction de la pression artérielle chez les personnes atteintes d’obésité.

Médicament amaigrissant : quels sont ses effets sur la réduction de la pression artérielle ?

Ces travaux, réalisés par des chercheurs de l’UT Southwestern Medical Center à Dallas, étaient planifiés dans le cadre de la recherche sur les effets du médicament sur la perte de poids. "La sous-étude a été conçue pour évaluer les effets du tirzépatide sur les niveaux de pression artérielle", développent les auteurs dans un communiqué. 500 personnes ont reçu soit un placebo soit une dose du médicament, avec différents dosages. Environ un tiers des participants souffraient d'hypertension artérielle au début de l’étude et prenaient un ou plusieurs médicaments contre l’hypertension.

Une diminution de la pression artérielle des personnes atteintes d’obésité grâce au médicament amaigrissant

À l’issue de l’étude, tous les participants ayant pris le traitement ont eu une réduction de leur pression artérielle systolique. "Le nouveau médicament amaigrissant, le tirzépatide, a réduit de manière significative la tension artérielle systolique (le chiffre le plus élevé dans une mesure de tension artérielle) chez près de 500 adultes obèses qui ont pris le médicament pendant environ huit mois", concluent les auteurs. Ils ont observé que les mesures de tension artérielle constatées avec le tirzépatide rivalisaient avec celles obtenues avec la plupart des médicaments contre l’hypertension. Ses effets bénéfiques sur l’hypertension ont été remarqués de jour comme de nuit. Or, les auteurs rappellent que "la pression artérielle systolique nocturne est un outil de prédiction plus puissant de décès cardiovasculaire et de décès toutes causes confondues", en comparaison à la pression artérielle en journée.

Pression artérielle et obésité : comment agit ce nouveau médicament amaigrissant ?

À l’origine, le tirzépatide a été conçu pour soigner le diabète. "Il agit en imitant deux hormones métaboliques dans le corps, précisent les auteurs, il se comporte comme un agoniste des récepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) et également comme un agoniste des récepteurs du polypeptide insulinotrope (GIP) dépendant du glucose." Ces deux hormones vont stimuler la sécrétion d’insuline et la sensibilité à l’insuline d’une personne après un repas. "Il a été démontré jusqu'à présent qu'il aide à réguler le taux de sucre dans le sang, à ralentir la digestion et à réduire l'appétit, ce qui permet à une personne de se sentir plus rassasiée et de manger moins, entraînant une perte de poids", poursuivent-ils. Pour l’heure, les scientifiques américains ne savent pas si les effets du traitement sur la pression artérielle sont liés au médicament en lui-même ou bien à la perte de poids. "Bien que le tirzépatide ait été étudié comme médicament amaigrissant, la réduction de la pression artérielle chez nos patients dans cette étude a été impressionnante", insiste James A. de Lemos, auteur principal de cette recherche. Il prévient toutefois que d'autres études seront nécessaires pour comprendre l’impact à long terme de ce médicament.