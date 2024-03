Pseudogoutte : définition, symptômes et traitements

L'ESSENTIEL La pseudogoutte, aussi appelée chondrocalcinose articulaire, correspond à un dépôt de calcium dans les articulations.

Elle provoque d’importants épisodes d’arthrites semblables à ceux de la goutte, et intervient principalement chez les seniors (d’autant plus lorsqu’ils sont hospitalisés).

Une nouvelle étude a comparé deux traitements de la pseudogoutte.

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL) a dévoilé une nouvelle étude sur la pseudogoutte.

Qu'est-ce que la pseudogoutte ?

La pseudogoutte, aussi appelée chondrocalcinose articulaire, correspond à un dépôt de calcium dans les articulations. Elle provoque d’importants épisodes d’arthrites semblables à ceux de la goutte, et intervient principalement chez les seniors (d’autant plus lorsqu’ils sont hospitalisés).

"Puisqu’il s’agit d’une maladie qui touche principalement les personnes âgées et qu’il existe aujourd’hui beaucoup moins de travaux de recherche sur le bien-être des seniors, son traitement n’avait jamais été étudié jusqu’ici", explique le GHICL dans un communiqué de presse.

Pseudogoutte : deux traitements comparés

Pour pallier ce manque de données, l’hôpital Saint Philibert, l’hôpital Saint Vincent de Paul, le CH Armentières, le CH Dunkerque, l’Hôpital Lariboisière (APHP) et l’Hôpital Bichat (APHP) se sont saisis du sujet et ont réalisé le premier essai clinique qui a permis de comparer deux médicaments : la cortisone et la colchicine.

112 patients âgés en moyenne de 88 ans ont été tirés au sort pour recevoir l’un ou l’autre traitement. "L’objectif de l’enquête était notamment de mesurer la tolérance à chacun des médicaments, car cette caractéristique entre tout autant en jeu que l’efficacité du soin pour un senior dont la santé est par essence plus fragile", indiquent les auteurs de l’étude.



Les résultats montrent que les deux médicaments ont été aussi efficaces l'un que l'autre pour traiter les crises de pseudogoutte, mais qu’ils n'étaient pas forcément bien tolérés. En effet, la Colchicine a provoqué de la diarrhée et de la déshydratation, des symptômes particulièrement dangereux pour une personne âgée.

Combien d’individus sont aujourd’hui touchés par la pseudogoutte ?

"Malheureusement, les séniors sont souvent exclus des essais cliniques et la pseudogoutte est historiquement le rhumatisme négligé par excellence malgré sa fréquence", souligne le Pr Tristan Pascart, qui a piloté l’essai.

"En réalisant cette étude, nous voulions mettre au centre de nos préoccupations l'individu et contribuer au lancement d’une dynamique internationale de recherche sur les progrès pour traiter cette maladie qui commence enfin à voir le jour", poursuit-il. "Cette première étude réalisée sur la crise de pseudogoutte permet de revoir les habitudes de traitement au profit de l’utilisation en priorité de la cortisone, et nous invitons tous les praticiens à faire de même", conclut-il.



Le GHICL prévoit d’ores et déjà de nouvelles études pour comprendre combien d’individus sont aujourd’hui touchés par la pseudogoutte et prévoit d’entreprendre d'autres essais cliniques concernant le traitement de la maladie, y compris dans ses formes chroniques qui sont souvent sous-diagnostiquées.