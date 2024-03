Cette baie améliore les performances des athlètes

L'ESSENTIEL En raison de leurs effets énergisants, les aliments complets (riz, pâtes, etc) sont préconisés pour améliorer les performances sportives.

Manger régulièrement des cranberries pourrait aussi augmenter les capacités sportives des athlètes.

Selon une étude canadienne, la consommation d'extrait de cranberries pendant 28 jours pourrait augmenter la vitesse dans le contre-la-montre de 1.500 mètres.

Dans le sport de haut niveau, l’alimentation joue un rôle clé. Dans le cas du running, il est notamment recommandé de manger des aliments riches en glucides, comme des céréales complètes, qui agissent comme des carburants rapides pour les muscles. La consommation de cranberries pourrait également aider les athlètes à améliorer les performances physiques et à réduire la fatigue musculaire, selon des chercheurs de l’Université de Concordia (Canada). Leurs travaux ont été publiés dans la revue Physical Activity and Nutrition.

Les effets énergisants des cranberries

Pour les besoins de cette recherche, 14 coureurs de haut niveau de l'équipe universitaire d'athlétisme de Concordia et de deux clubs de course de Montréal ont été recrutés. Ces derniers pratiquaient au moins cinq heures d’entraînement d’endurance par semaine.

Au cours de trois visites, les athlètes ont couru deux épreuves chronométrées, la première sur 1.500 mètres et la seconde sur 400 mètres. La première visite a servi de référence. Pour la seconde rencontre, ils ont reçu une seule dose importante d'extrait de cranberry deux heures avant les courses. Les scientifiques les ont ensuite invités consommer quotidiennement une petite dose d'extrait de cranberry pendant 28 jours avant d’effectuer à nouveau les deux épreuves. Ils ont également fixé un appareil portable de spectroscopie dans le proche infrarouge sur les coureurs pour mesurer les niveaux d'oxygénation des muscles avant, pendant et après leur course

"Nous avons choisi ces distances pour tester les effets de l'extrait de cranberry sur différents systèmes énergétiques (…) Le 400 mètres est plus court et plus intense et fait appel au système anaérobie. Le 1.500 mètres fait appel au système aérobie, mais il est plus court que ce que les athlètes courent habituellement. Comme ils ne s'entraînent pas à courir cette distance, nous avons pu isoler les effets de l'entraînement en tant que variable", a expliqué Francis Parenteau, co-auteur de l’article et Candidat au doctorat à l'Université Concordia (Physiologie cardiovasculaire, Nutrition, Physiologie de l’exercice). Après avoir évalué les temps de course, les chercheurs ont mesuré le lactate sanguin post-exercice, un marqueur de la fatigue musculaire potentielle et du manque d’oxygène, des coureurs.

Une consommation régulière de cranberries pourrait augmenter les compétences sportives

Les scientifiques ont constaté que la consommation d'extrait de cranberries pendant 28 jours avait tendance à augmenter la vitesse dans le contre-la-montre de 1.500 mètres, mais pas dans celui de 400 mètres. "La beauté des cranberries est qu’elles sont entièrement naturelles. Ces baies sont une aide ergogénique, ce qui signifie qu’elles améliorent les performances, mais ce ne sont pas des stéroïdes anabolisants. Les athlètes peuvent obtenir cette importante amélioration de leurs performances simplement en consommant plus de cranberries", a noté Andreas Bergdahl, co-auteur de l’étude et professeur associé au département de santé, de kinésiologie et de physiologie appliquée. Cependant, les responsables de travaux ont constaté que l'accumulation de lactate était réduite après le 400 mètres, mais pas après le 1.500 mètres, par rapport à la ligne de base.