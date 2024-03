Comment s'alimenter pour bien dormir ?

L'ESSENTIEL La diététicienne nutritionniste Solveig Darrigo-Dartinet explique comment il faut manger pour bien dormir.

"De nombreux facteurs peuvent perturber votre sommeil, que ce soit le stress, l’anxiété, le bruit, etc. Les erreurs alimentaires ont aussi une influence sur cette problématique", explique la diététicienne nutritionniste Solveig Darrigo-Dartinet à l'occasion de la journée internationale du sommeil de ce vendredi 15 mars.

Que manger au dîner et au goûter pour avoir un bon sommeil ?

La spécialiste recommande d’abord d’éviter un repas du soir trop copieux et trop gras, car il diffère le moment d’endormissement. "L’estomac va en effet mettre plus de temps à digérer, en raison du volume des aliments et parce que les graisses y stagnent plus longtemps", explique-t-elle.

Il faut ainsi limiter au dîner la quantité de matières grasses, visibles (sauces, crème...) ou cachées (charcuterie, fromages...). "Seuls les acides gras essentiels (huiles végétales, poissons) ont un rôle favorable sur le sommeil : ils assurent la souplesse et la perméabilité des membranes cellulaires, notamment du cerveau et du système nerveux, et sont garantes de la bonne circulation des infos, ce qui est essentiel à la détente et au sommeil", précise la professionnelle de santé.

Toujours concernant le repas du soir, une petite portion de viande (peu grasse), de poisson ou d’œuf doit suffire, car les protéines ont un effet stimulant sur l’organisme.

A propos cette fois-ci des collations, Solveig Darrigo-Dartinet recommande de privilégier les fruits séchés (pruneaux, raisins secs...) et les oléagineux (noix, amandes...).

Quels sont les éléments nutritifs qui sont bons pour le sommeil ?

Plus globalement, Solveig Darrigo-Dartinet liste aussi les éléments nutritifs qui sont bons pour le sommeil, à savoir :

- les glucides lents type féculents ;

- les fruits ;

- le tryptophane (présent dans les produits laitiers, dans les volailles et les denrées de la mer) ;

- les vitamines du groupe B (présentes dans les céréales complètes et les légumes verts à feuilles du type épinards, blettes, etc) ;

- le magnésium, le calcium et le cuivre (présents dans les graines et les fruits secs) ;

- certaines épices (cannelle...) ;

- certaines herbes et plantes médicinales aux vertus calmantes (verveine, mélisse...).

Enfin, "même si chaque individu est plus ou moins sensible aux boissons excitantes, il mieux vaut éviter à titre préventif l’excès de café et d’alcool qui ont tendance à maintenir éveillé", conclut la diététiciennene-nutritionniste.

"Nous passons près d’un tiers de notre vie assoupi. Mémoire et apprentissage, métabolisme, immunité… même si beaucoup d’hypothèses doivent encore être confirmées, et si d’autres ne manqueront pas d’être formulées, il est parfaitement établi que le sommeil est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques", rappelle l’Inserm.