Trouble de la vision chez l’enfant : voici 12 signes qui doivent alerter les parents

Dans un communiqué de presse, le Syndicat National des Orthoptistes (SNAO) "alerte aujourd’hui les familles sur l’importance de surveiller la vision de leurs enfants".

12 signes doivent alerter les parents sur la vision de leur enfant

Dans cette optique, l’organisation liste aux parents quels sont les 12 signes qui doivent les alerter, à savoir :

1. un strabisme (œil qui louche) ;

2. un nystagmus (œil qui tremble) ;

3. un torticolis (tête penchée quand il regarde) ;

4. une anomalie du globe oculaire ou des paupières ;

5. un manque d’intérêt visuel ;

6. du retard à la marche ;

7. un clignement faible ou trop important des yeux ;

8. un plissement des yeux et/ou une gêne à la lumière ;

9. un œil qui se ferme ou des yeux souvent frottés ;

10. une difficulté d’appréhension des objets ;

11. l’enfant se cogne ou tombe très souvent ;

12. des maux de tête ou une vision double.

Si l’enfant présente un ou plusieurs de ces symptômes, il faut consulter un professionnel de la vision*.

20 % des enfants présentent un trouble visuel survenant avant l’âge de 6 ans

20 % des enfants présentent un souci visuel survenant avant l’âge de 6 ans. La majorité de ces problèmes (70 %) sont liés à un trouble réfractif (qui se traduit par une vision trouble des objets) et 30 % sont liés à un strabisme ou une amblyopie (différence de vision entre les deux yeux). De manière exceptionnelle, le trouble visuel peut être lié à une pathologie oculaire potentiellement cécitante (absence partielle ou totale de vision).



Chaque année, on décèle des pathologies de la vision chez au moins 800.000 enfants. "Certaines de ces maladies pourraient être identifiées bien plus précocement, permettant ainsi une prise en charge moins lourde et contraignante. Cela aurait aussi des effets positifs plus importants et rapides sur la vision", estime le SNAO.

"La vue représente 80 % des entrées sensorielles chez les enfants"

"L’évolution de la société et des usages (écrans, etc) a fait se développer une ultra-sollicitation de la vision chez les enfants et les jeunes, parfois à l’origine de pathologies ou de dysfonctionnements de la vision", ajoutent les orthoptistes.



"Il nous apparaît important de rappeler que la vue représente 80 % des entrées sensorielles", poursuivent-ils. "Ainsi, des troubles fonctionnels de la vision binoculaire et de la motricité oculaire peuvent entrainer chez l’enfant des troubles et des retards dans l’apprentissage de la marche, de la parole, de la lecture et même de l’hygiène. Ces troubles peuvent également être la cause de TDAH (Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité)", concluent-ils.

*Il est possible de voir directement un orthoptiste sans ordonnance pour les tout-petits âgés entre 9 mois et 15 mois ou entre deux ans et demi jusqu'à la veille de leurs 6 ans.