Souffle cardiaque : ces symptômes doivent vous alerter

L'ESSENTIEL Le souffle cardiaque est un bruit distinct que fait le cœur en pompant le sang.

Il est audible au stéthoscope du médecin. Plusieurs causes peuvent en être à l’origine : une maladie des valves cardiaques, une maladie congénitale ou encore une grave infection.

Pour savoir si le souffle est pathologique, le médecin utilise plusieurs critères : son volume, son emplacement, sa tonalité ou encore le moment de son apparition.

Le souffle cardiaque est un bruit supplémentaire que fait le cœur en pompant le sang, que l’on peut percevoir avec un stéthoscope. Celui-ci peut être présent dès la naissance ou apparaître au cours de la vie. “Le souffle peut disparaître aussi rapidement qu’il apparaît s’il a une cause temporaire”, explique le Dr Michel Barsoum, cardiologue et spécialiste en médecine vasculaire à la Mayo Clinic aux États-Unis. “Cependant, un murmure peut également être persistant et fort, facilement audible, et ressembler à celui d’une roue de moulin qui tourne ou d’une mouette roucoulant. Cela peut indiquer un problème cardiaque grave."

Les symptômes associés à un souffle au cœur pathologique

Plusieurs causes peuvent être à l’origine du souffle cardiaque : une maladie des valves cardiaques, une maladie congénitale ou encore une grave infection. Généralement, les souffles au cœur inoffensifs ne provoquent pas d’autres symptômes. À l’inverse, le médecin évoque certains troubles associés qui doivent absolument vous amener à consulter un professionnel de santé, tels que :

des lèvres ou ongles bleus ou gris une douleur thoracique un évanouissement de la fièvre le gonflement des jambes une toux persistante un essoufflement une prise de poids soudaine le gonflement des veines du foie ou du cou une fatigue croissante

Comment se fait le diagnostic d’un souffle cardiaque ?

Le professionnel de santé qui détecte un souffle à votre cœur commence généralement par vous poser des questions sur vos antécédents : avez-vous déjà présenté ce trouble ou d’autres problèmes cardiaques ? Certains membres de votre famille ont-ils un problème cardiaque ? Etc.

Le médecin utilise plusieurs critères pour savoir si le souffle est pathologique, notamment :

son volume : l’intensité du souffle cardiaque est évaluée sur une échelle de 1 à 6 ; son emplacement ; sa tonalité : aiguë, moyenne ou grave ; le moment : un souffle cardiaque qui survient lorsque le sang quitte le cœur est un souffle systolique ; lorsqu’il survient quand le cœur se remplit de sang, il est appelé souffle diastolique. Lorsque le murmure se fait entendre quand le sang traverse le cœur, cela peut être le signe d’un grave problème cardiaque.

"Il est ensuite important de trouver la cause afin de pouvoir déterminer le traitement approprié”, indique le spécialiste. Pour cela, le médecin procède à une échographie cardiaque. Cela permet également de savoir si le trouble a entraîné des conséquences sur le muscle cardiaque. “Une fois la cause d'un souffle cardiaque trouvée, certaines personnes auront besoin d’une évaluation répétée au fil des années”, explique le Dr Barsoum. Des traitements peuvent également être nécessaires, médicamenteux (anticoagulants, diurétiques, ou encore des bêta-bloquants) ou chirurgicaux afin de réparer, voire remplacer, une valve cardiaque.