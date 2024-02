Crise cardiaque : 4 symptômes chez les femmes qui peuvent passer inaperçus

L'ESSENTIEL Environ 80.000 infarctus du myocarde sont répertoriés chaque année en France.

Chez les femmes, la transpiration, les nausées, les étourdissements et la fatigue inhabituelle peuvent indiquer une crise cardiaque.

Ces symptômes "atypiques" peuvent survenir plus souvent au repos ou pendant le sommeil.

En France, environ 80.000 crises cardiaques sont enregistrées par an. Ces dernières années, de plus en plus de femmes sont touchées. Et pour cause, la prise de pilules contraceptives combinée au tabagisme augmente les risques de maladies cardiaques. En outre, une mauvaise alimentation et un mode de vie sédentaire sont des facteurs qui conduisent au blocage des artères au fil du temps. L’âge, le diabète, le stress, la dépression, la ménopause, le syndrome du cœur brisé et les complications de la grossesse, peuvent également être responsables de l’apparition d’une pathologie cardiaque chez les patientes.

"Il est important de reconnaître d'abord les facteurs de risque des maladies cardiaques, puis de lutter contre les comportements susceptibles d'exacerber ce risque. (…) Certains facteurs jouent un rôle plus important dans le développement des pathologies cardiaques chez les femmes que ce qui est considéré comme des risques traditionnels, comme l'hypercholestérolémie, l'obésité et l'hypertension artérielle", a Chatura Alur, médecin à la Mayo Clinic Health System, une fédération hospitalo-universitaire et de recherche américaine, à Mankato.

Fatigue, transpiration, nausées : les symptômes "atypiques" d’une crise cardiaque chez les femmes

Chez certaines patientes, une crise cardiaque peut survenir sans symptômes préalables. Lorsque des signes sont observés, ils sont qualifiés d’"atypiques", car ils diffèrent de ceux présents habituellement chez les hommes. En effet, contrairement aux individus de sexe masculin, la douleur, la pression ou l’inconfort dans la poitrine ne sont pas toujours graves, ni même le symptôme d’infarctus du myocarde le plus important chez les femmes.

Récemment, la Mayo Clinic signale que les manifestations d’une crise cardiaque sont mal interprétées chez les femmes, car elles sont souvent vagues. Parmi les symptômes, on retrouve un essoufflement, des nausées, des vomissements, des douleurs au niveau du dos et de la mâchoire. D'autres patientes ressentent des étourdissements, des douleurs dans le bas de la poitrine ou dans le haut de l'abdomen et une fatigue extrême.

La transpiration, les nausées, les étourdissements et la fatigue inhabituelle peuvent ne pas ressembler à des symptômes typiques d'une crise cardiaque. Pourtant, ils sont fréquents chez les femmes et peuvent survenir plus souvent au repos ou pendant le sommeil.

"Nous voulons que les patientes comprennent l'importance d'écouter leur corps"

"De nombreuses femmes ont tendance à minimiser leurs symptômes et à ne pas demander de soins jusqu'à ce que des lésions cardiaques soient déjà survenues et qu'une visite aux urgences devienne nécessaire. Nous voulons que les patientes comprennent l'importance d'écouter leur corps, de comprendre ce qui leur semble normal et de demander des soins avant les symptômes deviennent sévères", a conclu Chatura Alur.