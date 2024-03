Mars Bleu : comment prévenir les risques de cancer colorectal ?

L'ESSENTIEL En moyenne, 47.000 nouveaux cas de cancers colorectal sont diagnostiqués chaque année en France.

La prévention passe par le dépistage car dans plus de 80 % des cas, ce cancer provient d’une tumeur bénigne qui évolue lentement jusqu’à devenir cancéreuse.

Mais une bonne hygiène de vie permet également de réduire les risques, comme la pratique d'une activité physique, ou encore le fait de manger peu de viande rouge et beaucoup de fibres.

Le cancer colorectal est l’un des plus fréquents : il se situe au deuxième rang chez la femme et au troisième chez l’homme, et représente la deuxième cause de décès par cancer. Chaque année, la France compte plus de 47.000 nouveaux cas et environ 17.000 décès. Comment réduire les risques ? Quelles bonnes habitudes peut-on prendre au quotidien ? Réponses avec le chirurgien colorectal Dr David Liska.

Dépister et éliminer les polypes précancéreux

“On ne peut pas prévenir le cancer du sein, du poumon ou du cerveau de la même manière” que le cancer colorectal, explique le médecin de la clinique de Cleveland. “Vous ne pouvez pas éliminer les polypes précancéreux d’aucun de ces organes comme vous le pouvez avec le gros intestin.” En effet, dans plus de 80 % des cas, ce cancer provient d’une tumeur bénigne qui évolue lentement jusqu’à devenir cancéreuse. Détecté suffisamment tôt, le cancer colorectal est guérissable dans 9 cas sur 10. Ainsi, l’une des façons de prévenir la maladie est de réaliser un test immunologique fécal. En France, il se fait gratuitement à domicile et s’adresse aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans sans symptômes, antécédents personnels ou familiaux de polypes, ni facteurs de risque particuliers. Ce kit de dépistage proposé par l’Assurance Maladie est à réaliser tous les deux ans et à se procurer chez le médecin ou le pharmacien.

Adopter une bonne hygiène de vie pour prévenir le cancer du côlon et du rectum

Les autres mesures de prévention du cancer colorectal sont assez peu spécifiques, et regroupent finalement les mêmes approches que pour les autres cancers, à savoir :

avoir une alimentation équilibrée : réduire la consommation de viande rouge et de viandes transformées, augmenter la consommation de fibres (légumineuses, céréales complètes, fruits et légumes) ; surveiller son poids pour éviter l’embonpoint ; pratiquer une activité physique régulière : au moins 30 minutes 5 fois par semaine ou au moins 2 séances de 75 minutes ; ne pas fumer ; limiter le plus possible la consommation de boissons alcoolisées.

