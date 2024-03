Souffrant de migraines, il découvre qu'un ver parasite pond des œufs dans son cerveau

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, un homme de 52 ans souffrait de migraines chroniques à cause d’un ver parasite qui avait pondu des œufs dans son cerveau.

Ce ver parasite, un ténia du porc, était aussi à l’origine des kystes que le patient avait dans le cerveau.

Grâce à un traitement, il n’a plus de kyste et ses migraines se sont améliorées.

L’histoire a lieu en Floride, aux États-Unis. Un homme de 52 ans consulte un médecin car, depuis quatre mois, il souffre de migraines de plus en plus sévères qu’il n’arrive pas à soigner avec des médicaments.

Des oeufs de ver parasite dans le cerveau

Ce patient a déjà souffert de migraines, il est atteint de diabète de type 2 et d’obésité. Mais ces maux de tête sont devenus chroniques et beaucoup plus intenses que dans le passé. Pour découvrir l’origine de ce problème, il passe des scanners cérébraux.

Résultats : un gonflement et des kystes sont découverts dans son cerveau. Selon les chercheurs, qui exposent ce cas dans la revue scientifique American Journal of Case Reports, le gonflement correspond aux œufs pondus par un ver parasite dans son cerveau.

Le ver parasite en question est un ténia du porc, ou Taenia solium. Celui-ci est à l’origine d’une infection intestinale appelée taeniasis, qui peut toucher l’Homme. En effet, en ingérant des larves de T. solium (cysticerques) présentes dans la viande de porc infectée et insuffisamment cuite, l’humain peut contracter le taeniasis.

Moins de migraines et plus de kystes après le traitement

“Cette maladie peut avoir des effets dévastateurs sur la santé humaine, note l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les larves (cysticerques) peuvent se développer dans les muscles, la peau, les yeux et le système nerveux central. Lorsque des kystes se forment dans le cerveau, on parle de neurocysticercose. Les symptômes qu’elle provoque sont des céphalées intenses, la cécité, des convulsions et des crises d’épilepsie qui peuvent être mortelles.”

Les chercheurs ont en effet diagnostiqué une neurocysticercose chez ce patient de 52 ans. Celui-ci avait pour habitude de manger du bacon pas assez cuit, ce qui pourrait être la cause de sa maladie.

Selon le Daily Mail, l’homme a été pris en charge en soins intensifs. Les traitements ont permis de réduire l’inflammation de son cerveau, de traiter l’infection. Ainsi, les kystes ont disparu et les migraines se sont améliorées.