Une femme mordue par une chauve-souris : que risque-t-elle ?

L'ESSENTIEL Une jeune femme de 21 ans habitant les Côtes-d’Armor a récemment été sévèrement griffée et mordue par une chauve-souris, dehors, en pleine nuit, à côté de son domicile. La joue en sang, elle consulte un médecin qui l’envoie aux urgences, où elle reçoit notamment une injection contre la rage et le tétanos. Ses jours ne sont pas en danger.

En métropole, certains chiroptères peuvent être porteurs du virus de la rage, le lyssavirus EBLV-1. Sur les 36 espèces connues en France, seules deux peuvent le porter. Mieux vaut donc éviter les contacts. Mais que l’on se rassure, la transmission de rage à l'humain par une chauve-souris reste exceptionnelle.

Par ailleurs, les contacts fortuits avec des chauve-souris sont rares, grâce à leurs capacité de vol et de guidage. C’est sans compter qu’à cause du dérèglement climatique, l’espèce est de plus en plus menacée.

Une habitante des Côtes-d’Armor (Bretagne) a récemment connu une belle frayeur après avoir été sévèrement griffée et mordue par une chauve-souris. Quels sont les risques pour la santé humaine d’une telle morsure ?

Une série de tests médicaux après avoir été mordue par une chauve-souris

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 janvier dernier. Alors qu’elle allait chercher, sans lumière, son chargeur de téléphone dans sa voiture garée sous un porche, la jeune femme de 21 ans a senti quelque chose percuter sa joue. "En entendant ses cris stridents très caractéristiques, j'ai compris que c'était une chauve-souris et j'ai paniqué. Avec mon bras, je l'avais bloquée involontairement contre moi et elle s'est agrippée", raconte cette étudiante à Rennes dans les colonnes de Ouest-France, qui a révélé l’histoire.

Si elle parvient vite à se débarrasser de l’animal, sa joue est en sang, portant "comme des traces de griffures et de morsures". Le médecin qu’elle consulte lui recommande de se rendre aux urgences, où elle subit une série de tests et reçoit une injection contre la rage et le tétanos, ainsi que des immunoglobulines destinées à booster ses défenses immunitaires. Elle finira par être hospitalisée deux jours durant au service d’infectiologie de l’hôpital pour observation. Ses jours ne sont pas en danger.

Les chauve-souris peuvent être porteuses du virus de la rage

La prudence était de mise car, en métropole, certains chiroptères – leur nom scientifique – peuvent être porteurs du virus de la rage, le lyssavirus EBLV-1. Sur les 36 espèces connues en France, seules deux peuvent le porter. "Les lyssavirus sont transmis à l'homme par la salive d'un animal atteint de rage soit lors d'une morsure, soit lors d’une griffure ou d’un léchage sur une blessure, une lésion cutanée récente ou une muqueuse", détaille l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Face à une chauve-souris qui se serait blessée ou entrerait dans votre domicile, il est donc essentiel de ne pas la toucher et d’appeler un spécialiste, ou alors, en extrême urgence, de la manipuler avec des gants de protection, selon la Société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM). En cas de morsure ou de griffure, il faut veiller à nettoyer la plaie au savon et appliquer un antiseptique, avant de contacter un médecin qui vous redirigera vers un centre antirabique.

Les contacts fortuits d’humains avec des chauve-souris sont rares

En 2022, l'institut Pasteur a recensé 461 patients ayant reçu une prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire un traitement préventif, après un contact avec une chauve-souris, dont 93 en Guyane et 17 à l'étranger. Mais que l’on se rassure, la transmission de rage à l'humain par un chiroptère reste exceptionnelle : si un cas a provoqué le décès d'un patient en Nouvelle-Aquitaine en août 2019, c'était le premier cas autochtone en métropole depuis... 1924.

Par ailleurs, les contacts fortuits avec des chauve-souris sont rares, même avec le retour des beaux jours, rappelle la SFEPM, qui évoque "son vol [...] très précis" et "son système de guidage par ultrasons". C’est sans compter qu’à cause des activités humaines et du dérèglement climatique, l’espèce est de plus en plus menacée. D'après l’Observatoire national de la biodiversité, 43% des chauves-souris ont ainsi disparu en France entre 2006 et 2021.