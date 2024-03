Et si l’incapacité à faire confiance aux autres était influencée par la génétique ?

L'ESSENTIEL À l’aide d’un large échantillon de jumeaux, des scientifiques ont estimé l’héritabilité de la confiance.

Environ 33 % de la variation des niveaux de confiance observés entre les participants était attribuée aux gènes.

Cependant, les facteurs environnementaux, tels que l'éducation, les normes culturelles et les expériences de vie peuvent aussi influencer la confiance d'un individu.

"La confiance et la fiabilité sont les fondements indispensables de toute relation qui fonctionne bien et de la société dans son ensemble. Il s’agit d’un trait difficile à définir et à mesurer, et il peut également changer selon différents domaines. Par exemple, une personne peut faire preuve d'un niveau élevé de confiance dans les relations sociales mais d'un faible niveau de confiance dans la politique. (…) Des niveaux de confiance plus élevés sont associés à une gamme d'avantages sociaux et économiques, donc comprendre les facteurs qui influencent notre tendance à faire confiance aux autres pourrait être utilisé pour améliorer le bien-être de la communauté", ont indiqué des scientifiques de l’université de Sydney (Australie).

Comparer les similitudes des niveaux de confiance entre des "vrais" et "faux" jumeaux

Dans une étude, publiée dans la revue Journal of Economic Behavior & Organization, ils ont ainsi démêlé les influences génétiques et environnementales sur la confiance. Pour mener à bien leurs travaux, l’équipe a recruté 1.120 jumeaux, car les recherches sur ces enfants issus d’un même accouchement permettent de comparer les similitudes des niveaux de confiance entre des "vrais jumeaux", qui partagent 100 % de leurs gènes, et des "faux jumeaux", qui partagent en moyenne 50 % de leurs gènes. Ensuite, les chercheurs ont estimé l’héritabilité de la confiance à l’aide de mesures distinctes de la confiance : la confiance politique spécifique à un domaine, la confiance générale autodéclarée et les aspects comportementaux.

Confiance : environ 33 % de la variation des niveaux attribuée aux gènes

Les résultats ont montré que les estimations de l'héritabilité allaient de 1 % à 37 %. Même si les facteurs génétiques contribuaient pour environ 33 % à la variation des niveaux de confiance observés entre les personnes, les circonstances de la vie, comme le fait d'être plus âgé, en meilleure santé et marié ou dans une relation amoureuse, interagissaient toutes avec les prédispositions génétiques pour influencer la confiance d'une personne.

Selon les auteurs, ces travaux ne signifient pas que les personnes ayant certains gènes sont condamnées à avoir une confiance élevée ou faible. Cependant, lorsque l’on réfléchit à notre comportement et à celui des personnes que l’on connaît, il est important de reconnaître que l'hérédité est une composante. "Cela peut affecter la façon dont nous nous percevons et la façon dont nous traitons les autres. Par exemple, en reconnaissant que la méfiance d'une personne à l'égard des politiciens est en partie due à la loterie des gènes, on peut comprendre pourquoi quelqu'un qui a grandi dans des circonstances similaires peut avoir des croyances aussi différentes."