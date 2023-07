Jusqu'à un an, les nourrissons font d'abord confiance aux autres

L'ESSENTIEL Les bébés de 8 mois font plus confiance aux observations d’un personnage de dessin animé qu’aux leurs lorsqu'il s'agissait de suivre l'emplacement d'un objet.

Les enfants âgés de 12 mois ont montré des signes de transition vers une plus grande confiance en leurs propres observations.

Ce "biais altercentrique" pourrait faciliter l'apprentissage des nourrissons à un moment où leur capacité à interagir avec l'environnement est limitée.

"Les enfants en bas âge semblent confrontés à un défi de taille lorsqu'il s'agit de choisir ce à quoi ils doivent prêter attention. Une nouvelle théorie suggère que la cognition des nourrissons présente un biais altercentrique selon lequel, tôt dans la vie, ils donnent la priorité à l'encodage d'événements qui sont les cibles de l'attention des autres", ont indiqué des chercheurs de l'université de Copenhague (Danemark). Pour vérifier cette hypothèse, ils ont mené une étude auprès d'enfants âgés de 8 et 12 mois.

Les bébés de 8 mois s'attendaient à ce que l'objet se trouve à l'endroit où le personnage l'avait vu

Pour savoir si des nourrissons de 8 mois pouvaient se souvenir de l'emplacement d'un objet lorsqu'il était déplacé d'un endroit à un autre, les scientifiques ont utilisé une animation montrant un tapis roulant ou une main déplaçant une balle derrière un écran, puis derrière un autre écran. "Lorsque nous révélons que l'un des deux emplacements est vide, les enfants regardent plus longtemps l'endroit où la balle devrait se trouver. Cela nous montre que les enfants se souviennent de l'endroit où l'objet s'est déplacé", a expliqué Velisar Manea, auteur principal des travaux, dans un communiqué.

Afin d’analyser comment les observations des autres affectent la mémoire des bébés, l’équipe a ensuite mené une expérience dans laquelle un personnage de dessin animé suivait également le mouvement de la balle. "Pendant que la balle est transportée vers son premier emplacement, le personnage regarde la balle. Ensuite, nous retirons le personnage et les bébés doivent observer seuls le déplacement de la balle vers le deuxième emplacement. Comme prévu, les nourrissons s'attendaient à voir la balle au premier endroit, même s'ils l'avaient vu être déplacé au deuxième endroit. En clair, ils ont fait plus confiance aux observations du personnage", a déclaré Velisar Manea.

À l’âge de 12 mois, la confiance en soi se développe

Selon les résultats, publiés dans la revue Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, les enfants deviennent plus confiants à l’âge de 12 mois. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont des expériences similaires avec des nourrissons plus âgés. "Contrairement aux nourrissons de 8 mois, les bébés de 12 mois étaient capables de se souvenir de la dernière position de la balle. (…) Après la première année de vie, les enfants sont dans une phase de transition, où certains sont moins affectés par les observations des autres, tandis que d'autres sont encore fortement influencés", a précisé l’auteur des recherches.

D’après l’équipe, la mémoire est construite de manière à s'appuyer d'abord sur les observations des personnes qui l'entourent, puis à devenir plus indépendante, pour faciliter l’apprentissage de l'enfant "à un moment unique de sa vie où l'immaturité motrice limite son interaction avec l'environnement".