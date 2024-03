Hypervaccination : il a reçu plus de 200 vaccins contre le Covid-19

L'ESSENTIEL Plus de 217 vaccins contre le Covid-19 auraient été administrés à un homme vivant en Allemagne.

Son système immunitaire n’a pas été affaibli par cette hypervaccination, selon des chercheurs allemands.

D’après les résultats, il détenait un grand nombre de cellules T, qui contribuent à à la destruction des cellules infectées par le virus SARS-CoV-2.

Un homme allemand, âgé de 62 ans, aurait été vacciné 217 fois contre le Covid-19 pour des raisons personnelles. Une confirmation officielle a permis d’attester 134 de ces vaccinations. Des chercheurs de l’Université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg et de l’Université d’Erlangen se sont récemment intéressés à ce cas et aux effets d’une hypervaccination sur le système immunitaire.

Une réponse immunitaire forte même après plus de 200 vaccins contre le Covid-19

Dans le cadre d’une étude publiée dans la revue The Lancet Infectious Diseases, le patient allemand a vécu différents tests pour observer les effets de cette hypervaccination sur la réponse immunitaire. "L'individu a subi plusieurs analyses sanguines au cours des dernières années. Il nous a donné son accord pour évaluer les résultats de ces analyses. Dans certains cas, les échantillons avaient été congelés et nous avons pu les examiner nous-mêmes. Nous avons également pu prélever des échantillons de sang lorsque l'homme a reçu une nouvelle vaccination au cours de l'étude, à sa propre insistance. Nous avons utilisé ces échantillons pour déterminer exactement comment le système immunitaire réagit à la vaccination", a expliqué le Docteur Kilian Schooner, co-auteur des travaux et spécialiste en microbiologie, virologie et épidémiologie infectieuse.

Certains scientifiques pensaient que les cellules immunitaires deviendraient moins efficaces après s'être habituées aux antigènes. Ce n’était pas le cas pour le patient ayant reçu plus de 200 vaccins contre le Covid-19. D’après les résultats, il détenait un grand nombre de cellules T, qui contribuent à la destruction des cellules infectées par le virus SARS-CoV-2. Il en avait même plus que le groupe contrôle qui avait reçu trois vaccins anti-Covid. Les cellules ne présentaient aucun signe de fatigue, et étaient aussi efficaces que celles du groupe placebo. "Dans l'ensemble, nous n'avons pas trouvé d'indication d'une réponse immunitaire plus faible, bien au contraire. En outre, même la 217e vaccination que l'homme a reçue au cours de l'étude a eu un effet : le nombre d'anticorps contre le coronavirus a augmenté de manière significative", a noté Katharina Kocher, co-auteure de l’étude et Doctorante dans le domaine de l'immunité des cellules T humaines.

Hypervaccination : "rien n'indique qu'il faille augmenter le nombre de vaccins"

D’autres tests ont été menés pour vérifier la réponse immunitaire du patient à d’autres agents pathogènes. Les scientifiques ont observé que l’hypervaccination n’avait pas endommagé le système immunitaire. "Notre cas test a été vacciné avec un total de huit vaccins différents, y compris différents vaccins ARNm disponibles. Aucun effet secondaire notable n’a été déclenché par cette hypervaccination", a indiqué le Docteur Kilian Schober.

Néanmoins, ces résultats portent sur un cas unique. Ils ne permettent pas de tirer des conclusions ou de formuler des recommandations à l’intention du grand public. "Les recherches actuelles indiquent qu'une vaccination en trois doses, associée à des vaccins complémentaires réguliers pour les groupes vulnérables, reste l'approche privilégiée. Rien n'indique qu'il faille augmenter le nombre de vaccins", a conclu l’équipe allemande.