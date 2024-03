Le bon cholestérol a un impact méconnu sur la démence

L'ESSENTIEL Selon une étude, le HDL-cholestérol ou “bon cholestérol” augmenterait le risque de démence.

Plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et, chaque année, il y a près de 10 millions de nouveaux cas. Parmi les facteurs de risque connus, il y a le manque d’activité physique, le tabagisme, la consommation d’alcool, l’alimentation, etc.

Le HDL-cholestérol et la démence

Une étude publiée dans la revue The Lancet Regional Health ajoute un facteur jusqu’à présent méconnu à cette liste : le bon cholestérol. Dans le sang, le cholestérol circule librement grâce à deux protéines : les lipoprotéines de haute densité (HDL) qui correspondent au bon cholestérol et les lipoprotéines de faible densité (LDL) pour le mauvais cholestérol.

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont suivi un groupe de 18.668 personnes âgées de 65 ans et plus. Au bout de six années de suivi, 850 cas de démence (soit 4,6 %) ont été enregistrés par les scientifiques. Mais quel était l’impact du HDL-cholestérol ?

Les chercheurs ont observé que les participants qui avaient un taux élevé de HDL-cholestérol, c’est-à-dire supérieur à 80 mg/dL de sang, avaient un risque de démence plus élevé de 27 %.

Bon cholestérol : 42 % de risque de démence chez les 75 ans et plus

Chez les participants âgés de 75 ans et plus, ce lien entre HDL-cholestérol et démence était encore plus important. En effet, le risque d’être atteint de démence était 42 % plus élevé chez les personnes âgés de 75 ans et plus qui avaient un niveau de HDL-cholestérol élevé. Les auteurs précisent que l’alimentation n’était pas à l’origine des taux élevés de HDL-cholestérol chez les participants.

Dans l’alimentation, où trouve-t-on les HDL-cholestérol ? Ils sont présents dans beaucoup d’aliments que nous consommons régulièrement, comme les légumineuses, l’avocat, les poissons gras, les graines, l’huile d’olive etc. Le conseil n’est pas de les bannir de votre assiette mais, comme souvent en alimentation, de les consommer avec modération, surtout si vous êtes à risque de démence.