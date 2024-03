Cette bonne habitude vous fera dormir comme un bébé

L'ESSENTIEL L'augmentation des niveaux d'activité physique dans la journée est associée à une amélioration du sommeil, selon une nouvelle étude.

"Nous avons découvert que les journées activent améliorent la qualité du sommeil, diminuent le temps passé au lit pour s’endormir, augmentent la quantité globale de sommeil, font baisser les niveaux de fatigue pendant la journée et avancent l'heure à laquelle nous choisissons d'aller nous coucher", a déclaré le directeur de l’étude.

Manquer de sommeil a un impact négatif sur la santé.

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Sleep Health, l'augmentation des niveaux d'activité physique dans la journée est associée à une amélioration du sommeil.

Sommeil et activité physique : un impact sur les adultes et les enfants

Pour mener leur étude, les chercheurs ont utilisé les données de la cohorte "Study of Australian Children (LSAC)". Cette démarche a permis d'obtenir un riche ensemble de données provenant d'un échantillon diversifié, comprenant 1 168 enfants d'un âge moyen de 12 ans et 1 360 adultes d'un âge moyen de 44 ans.

Pour mesurer avec précision les paramètres de l'activité physique et du sommeil, les participants ont été équipés de moniteurs GENEActiv. Tous ont été invités à les porter en continu pendant huit jours consécutifs.



A la fin de l’expérience, l'une des principales conclusions de l'étude est qu'un niveau élevé d'activité physique est systématiquement associé à un meilleur sommeil, et ce quelque soit l’âge.



La recherche a également révélé que le simple fait d'accorder plus de temps au sommeil ne se traduisait pas automatiquement par une amélioration de sa qualité.

Concernant plus particulièrement les enfants, l'étude a démontré que la sédentarité impactait négativement leur sommeil.

"S'il s'agit simplement d'être plus actif pendant la journée pour avoir une bonne nuit de sommeil, c'est un objectif relativement réalisable pour la plupart d'entre nous", conclut la recherche.

L'étude, intitulée "Time use and dimensions of healthy sleep : A cross-sectional study of Australian children and adults", a été réalisée par Lisa Matricciani, Dorothea Dumuid, Ty Stanford, Carol Maher, Paul Bennett, Larisa Bobrovskaya, Andrew Murphy et Tim Olds.

Quels sont les effets du manque de sommeil sur la santé ?

Manquer de sommeil affaiblit le système immunitaire, encourage le grignotage, pousse à boire de l’alcool, déclenche l’envie de fumer du tabac, fait baisser le niveau de concentration, diminue les capacités d’apprentissage ou d’accomplissement des objectifs, atteint notre capacité à prendre du recul sur les situations, augmente l’irritabilité, le stress et l’anxiété.



Les troubles du sommeil peuvent aussi entrainer des maladies cardiovasculaires. On parle ici par exemple de l'athérosclérose, des troubles du rythme cardiaque, de l'infarctus du myocarde, de l'insuffisance cardiaque ou encore des accidents vasculaires cérébraux.