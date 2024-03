Cette démarche aide à vivre beaucoup plus longtemps

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, avoir un niveau d'éducation élevé fait vieillir plus lentement et fait vivre plus longtemps.

Deux années d'études supplémentaires se traduisent par un ralentissement du vieillissement de 2 à 3 %.

Cette décélération correspond à une réduction d'environ 10 % du risque de mortalité.

Selon une nouvelle étude, les membre de la Framingham Heart Study qui ont un niveau d'éducation élevé ont tendance à vieillir plus lentement et à vivre plus longtemps que ceux qui ont moins fréquenté l’école. Ces résultats sont publiés dans le JAMA.

La Framingham Heart Study est une étude observationnelle qui a débuté en 1948 et qui couvre actuellement les évolutions sanitaires de trois générations.

"Nous savons depuis longtemps que les personnes ayant un niveau d'éducation élevé ont tendance à vivre plus longtemps. Mais il reste de nombreux défis à relever pour comprendre comment cela se produit et, surtout, pour savoir si des interventions visant à promouvoir la fréquentation des écoles pourraient contribuer à une longévité accrue", a déclaré Daniel Belsky, professeur d'épidémiologie à la Mailman School et au Aging Center de Columbia.

Deux années d'études se traduisent par un ralentissement du vieillissement

Pour mesurer le rythme du vieillissement des 3.101 membres de leur cohorte, les chercheurs ont utilisé un algorithme connu sous le nom de DunedinPACE. Pour 2.437 participants ayant un frère ou une sœur, les chercheurs ont également vérifié si les différences de niveau d'études entre frères et sœurs étaient associées à une différence dans le rythme de vieillissement.

Selon leurs calculs, deux années d'études supplémentaires se traduisent par un ralentissement du vieillissement de 2 à 3 %. Cette décélération correspond à une réduction d'environ 10 % du risque de mortalité.

Le vieillissement de la population française est un fait établi

Le vieillissement biologique fait référence à l'accumulation de changements moléculaires qui sapent progressivement l'intégrité et la capacité de résistance de nos cellules, tissus et organes au fur et à mesure que le temps passe.

Le vieillissement de la population mondiale est un fait établi, de même que celui de la population française. Les plus de 65 ans, qui représentent un cinquième de la population française en 2020, représenteront un quart de la population en 2040, puis près de 30 % à partir de 2050.

La hausse de l'espérance de vie se poursuit grâce aux progrès dans la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les cancers. En 2020, l'espérance de vie en France était de 79,2 ans pour les hommes et 85,3 ans pour les femmes.

Au milieu du XVIIIe siècle, la moitié des enfants mouraient avant l’âge de 10 ans et l’espérance de vie ne dépassait pas 25 ans. Elle atteint 30 ans à la fin du siècle, puis fait un bond à 37 ans en 1810 en partie grâce à la vaccination contre la variole. La hausse se poursuit à un rythme lent pendant le XIXe siècle, pour atteindre 45 ans en 1900.