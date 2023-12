Longévité : manger moins de cet acide aminé pourrait aider à vivre plus longtemps

L'ESSENTIEL Les acides aminés sont les éléments constitutifs moléculaires des protéines. L'isoleucine, en particulier, se trouve dans les œufs, les produits laitiers, les protéines de soja et de nombreux types de viande.

La réduction de la quantité d'isoleucine absorbée semble prolonger leur durée de vie et favoriser la perte de poids.

Toutefois, attention les chercheurs précisent que les bénéfices observés dans l'étude, ne doivent conduire à éliminer l'isoleucine de son alimentation.

"Différents composants de votre alimentation ont une valeur et un impact au-delà de leur fonction de calorie, et nous nous sommes penchés sur un composant dont de nombreuses personnes pourraient manger trop", explique Professeur Dudley Lamming, chercheur en métabolisme à la faculté de médecine et de santé publique de l'Université du Wisconsin. Il s'agit d'un acide aminé appelé isoleucine présent dans des aliments tels que les œufs, les produits laitiers, la dinde, l'agneau, le poulet, les fruits de mer et la spiruline.

Espérance de vie, poids, cancer : réduire l' isoleucine serait bon pour la santé

Pour mieux comprendre les effets de l'isoleucine sur la santé, le chercheur et son équipe ont mené une étude sur des souris publiée dans la revue Cell Metabolism. Les rongeurs ont été divisés en trois groupes : l'un suivait un régime équilibré, le second avait un menu sain mais pauvre en 20 acides aminés et les membres du troisième avaient deux tiers des isoleucines supprimés de leur alimentation. Les animaux ont été suivis à partir de l’âge de 6 mois (l’équivalent d’une personne de 30 ans) et ont été évalués sur différents critères de santé.

Les résultats ont montré que les souris suivant un régime pauvre en isoleucine ont vécu en moyenne 33 % plus longtemps pour les mâles et 7 % plus longtemps pour les femelles par rapport au groupe témoin. De plus, elles présentaient une meilleure santé globale tout au long de leur vie, avec une réduction significative du risque de cancer et de troubles de la prostate.

Autre constat des chercheurs : "Les souris soumises à un régime pauvre en isoleucine ont mangé beaucoup plus de calories que leurs homologues de l'étude – probablement pour essayer de compenser leur consommation moindre d'isoleucine, selon l'auteur principal. Mais elles ont également brûlé beaucoup plus de calories, perdant puis maintenant un poids corporel plus maigre simplement grâce à des ajustements du métabolisme, et non en faisant plus d'exercice", explique le communiqué.

Santé : il ne faut toutefois pas bannir l'acide aminé

Il est déjà connu que les acides aminés alimentaires, y compris l'isoleucine, sont liés à un gène appelé mTOR. Ce dernier semble jouer un rôle dans le processus de vieillissement chez les souris et d'autres animaux ainsi que sur l'hormone qui régule la réponse de l'organisme au froid. Cependant, les mécanismes exacts derrière les avantages d'un faible apport en isoleucine ne sont pas encore bien compris. Pour l'équipe, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour approfondir notre compréhension de ces processus et développer des médicaments.

"Le fait que nous constatons moins d'avantages pour les souris femelles que pour les souris mâles est quelque chose que nous pourrions peut-être utiliser pour parvenir à ce mécanisme", explique Pr Lamming.

Toutefois, il précise que ces résultats prometteurs ne doivent pas conduire à supprimer l’isoleucine de son alimentation. Elle reste essentielle pour vivre. "Il se pourrait qu'en choisissant des aliments plus sains et en mangeant plus équilibré en général, nous pourrions réduire suffisamment l'isoleucine pour faire une différence", explique Lamming.