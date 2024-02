Cécité : un lien établi entre les maladies oculaires et les bactéries intestinales

L'ESSENTIEL Le gène Crumbs homolog 1 (CBR1) est exprimé dans la rétine et joue un rôle crucial dans la construction de la barrière sang-rétine, qui régule les flux entrant et sortant de l'œil.

Ses mutations, qui réduisent l’effet du gène, provoquent un affaiblissement de la barrière protectrice autour de l'œil chez les souris.

Les antibiotiques pourraient contribuer à prévenir la détérioration des maladies oculaires héréditaires associées au gène CRB1, qui causent une cécité.

On le sait : l’intestin est peuplé de billions de bactéries, de virus, parasites et champignons non pathogènes. Beaucoup de micro-organismes sont essentiels à une bonne digestion. Cependant, ils peuvent aussi être potentiellement nocifs. Dans une nouvelle étude, des scientifiques ont révélé que les bactéries intestinales se fraieraient un chemin jusqu'aux yeux.

Les mutations du gène Crumbs homolog 1 affaiblissent la barrière protectrice autour de l'œil

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Cell, ils ont analysé l'impact du gène Crumbs homolog 1 (CBR1), qui est exprimé dans la rétine (à savoir la fine couche de cellules située à l'arrière de l'œil). Il joue un rôle crucial dans la construction de la barrière sang-rétine, qui régule les flux entrant et sortant de l'œil.

"Le gène Crumbs homolog 1 (CRB1) est associé à la dégénérescence rétinienne", a indiqué l’équipe. En effet, ce dernier est à l’origine de l’apparition des pathologies héréditaires de la rétine, telles que la rétinite pigmentaire et des formes d'amaurose congénitale de Leber (ACL). Pour les besoins des recherches, les chercheurs ont mené une expérience sur des souris présentant une mutation du gène et des niveaux réduits de bactéries et d’autres rongeurs ayant un microbiote intestinal normal.

Les résultats ont montré que lorsque le gène présentait une mutation particulière qui atténue son expression et réduit son effet, les barrières de la rétine et dans l'intestin peuvent être franchies. Cela permet aux bactéries intestinales de se déplacer dans l'organisme et de pénétrer dans l'œil, entraînant des lésions de la rétine qui provoquent la perte de la vue.

Les antibiotiques pourraient traiter les pathologies oculaires causant la cécité

En outre, le traitement des rongeurs "mutants" avec des antibiotiques a permis de prévenir la perte de la vision chez les rongeurs, même s'il n'a pas reconstruit les barrières cellulaires affectées dans l'œil. Ainsi, les personnes présentant des mutations du gène CRB1 pourraient bénéficier d'antibiotiques ou de médicaments anti-inflammatoires afin de diminuer les effets des bactéries. "S'il s'agit d'un nouveau mécanisme traitable, il transformera la vie de nombreuses familles", a déclaré Richard Lee, co-auteur de l’étude.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer que ce mécanisme est bien à l'origine de la cécité chez les êtres humains et que des traitements ciblant les bactéries pourraient prévenir la perte de vue.