Maladie cardiaque : un médicament contre la calvitie réduirait les risques

L'ESSENTIEL Le Propecia ou le Proscar, un médicament à base de finastéride généralement prescrit pour lutter contre la calvitie serait aussi bénéfique pour la santé cardiovasculaire.

Le taux de cholestérol des hommes prenant du finastéride était inférieur à celui de ceux qui n’en prenaient pas.

Chez les souris, les chercheurs ont observé que celles qui prenaient la finastéride avaient des taux de cholestérol plus faibles, moins de marqueurs inflammatoires dans le foie et une progression plus lente de l'athérosclérose.

Propecia ou Proscar, c’est le nom du médicament à base de finastéride généralement prescrit pour lutter contre la calvitie chez les hommes ainsi que l’hypertrophie bénigne de la prostate. Mais selon une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Lipid Research, ce médicament pourrait aussi être bénéfique pour la santé cardiovasculaire et diminuerait le cholestérol.

Traitement contre la calvitie : un cholestérol plus bas chez les utilisateurs

Lors de leurs travaux, les chercheurs de l'Université de l'Illinois, aux États-Unis, ont procédé en deux étapes. La première consistait à analyser les données d’hommes ayant participé à une enquête nationale sur la santé et la nutrition entre 2009 et 2016. Au total, ils étaient 4.800 répondants. 155 d'entre eux, tous avaient plus de 50 ans, prenaient un médicament à base de finastéride.

"Le taux de cholestérol [des hommes prenant du finastéride] était en moyenne inférieur de 30 points à celui des hommes ne prenant pas ce médicament, indique Jaume Amengual, auteur de l’étude, dans un communiqué. Je pensais que ce serait le contraire, c’était donc très intéressant."

Athérosclérose : une progression plus lente avec le finastéride

Durant la seconde étape de leur étude, ils ont mené des expériences sur des souris. Ils ont testé quatre niveaux de finastéride – 0, 10, 100 et 1 000 milligrammes par kilogramme de nourriture – chez des souris mâles génétiquement prédisposées à l'athérosclérose, une maladie cardiovasculaire. Pendant 12 semaines, en plus du médicament, les rongeurs étaient soumis à un régime riche en graisses et en cholestérol.

"Les souris ayant reçu une dose élevée de finastéride ont montré des taux de cholestérol plus faibles dans le plasma ainsi que dans les artères, explique Molina Chaves. Il y avait également moins de lipides et de marqueurs inflammatoires dans le foie." Les expériences ont aussi montré une progression plus lente de l'athérosclérose chez les souris qui prenaient ce médicament.

Mais attention, des cherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette découverte. Par ailleurs, les auteurs rappellent que comme tout traitement, le finastéride ne doit pas être pros sans avis médical. D'autant plus qu'il a déjà été pointé du doigt pour ses effets secondaires néfastes. En 2019, l'ANSM avait mis en garde ses utilisateurs contre le risque de troubles de l'humeur et de la libido.