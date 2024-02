L’activité physique ne réduit pas le risque de maladie cardiaque lié à la consommation de sodas

L'ESSENTIEL Boire des sodas plus de deux fois par semaine augmente le risque de maladies cardiovasculaires, quel que soit le niveau d'activité physique.

Faire du sport pendant 150 minutes par semaine n’est pas suffisant pour contrer le risque cardiovasculaire associé à la consommation de boissons sucrées.

"Remplacer les boissons sucrées par des boissons diététiques, c’est bien, car cela réduit la quantité de sucre. Mais la meilleure option reste de boire de l'eau", selon les auteurs.

On le sait : les sodas sont mauvais pour la santé. Ces derniers augmentent le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires, qui sont la première cause de décès dans le monde. « Est-ce que l’activité physique pourrait atténuer les effets néfastes des boissons sucrées ou artificiellement édulcorées sur la santé cardiovasculaire ? » C’est la question que se sont posés des chercheurs de l’université Laval (Canada). Pour y répondre, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition.

L’activité physique "n’élimine pas complètement" le risque de maladies cardiovasculaires liées aux sodas

Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont utilisé deux recherches portant sur environ 100.000 adultes, suivis pendant environ 30 ans. Les résultats montrent que les personnes consommant des sodas plus de deux fois par semaine présentaient un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, quel que soit leur niveau d'activité physique. D’après l’équipe, même si le fait de faire du sport pendant 150 minutes par semaine protège contre les maladies cardiovasculaires, cela ne suffit pas à contrer les effets néfastes des boissons sucrées. "L'activité physique réduit de moitié le risque de maladies cardiovasculaires associé aux boissons sucrées, mais elle ne l'élimine pas complètement", a précisé Jean-Philippe Drouin-Chartier, auteur de l’étude, dans un communiqué.

"La meilleure option reste de boire de l'eau"

Face à ces données inquiétantes, le professeur souligne l’importance de cibler l’omniprésence des boissons sucrées dans l’environnement alimentaire. Cette catégorie comprend les boissons gazeuses et non gazeuses (avec ou sans caféine), la limonade et les jus de fruits. Pour les boissons artificiellement édulcorées, souvent présentées comme une solution alternative aux boissons sucrées, leur consommation n’était pas associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. "Remplacer les boissons sucrées par des boissons diététiques, c’est bien, car cela réduit la quantité de sucre. Mais la meilleure option reste de boire de l'eau", a déclaré Jean-Philippe Drouin-Chartier.