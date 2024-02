Beyoncé annonce être atteinte de psoriasis depuis l’enfance

L'ESSENTIEL Beyoncé Knowles est atteinte d’une maladie de peau appelée psoriasis.

Le psoriasis est une maladie inflammatoire qui évolue par poussées.

Il se manifeste par des plaques rouges recouvertes de squames (petites pellicules de peau, NDLR).

Au détour d’une interview donnée sur sa nouvelle marque de produits capillaires, Beyoncé Knowles a indiqué pâtir d’une maladie de peau appelée psoriasis.



"La relation qu’on entretient avec nos cheveux est une aventure très personnelle. Depuis mon enfance passée dans le salon de ma mère jusqu’à mon père appliquant de l’huile sur mon cuir chevelu pour traiter mon psoriasis, ces moments ont été sacrés pour moi", a déclaré la chanteuse au magazine Essence.



Avant Beyoncé, d'autres stars telles que Cara Delevingne ou Kim Kardashian ont dévoilé être elles aussi atteintes de psoriasis.

Psoriasis : on ne sait pas guérir cette maladie

Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau chronique qui évolue par poussées. Non contagieux, il est dû à un renouvellement accéléré de l’épiderme et sa survenue est déclenchée chez des sujets génétiquement prédisposés par différents facteurs environnementaux. Il se manifeste par des plaques rouges recouvertes de squames (petites pellicules de peau, NDLR).



A l’heure actuelle, on ne sait pas guérir cette maladie, mais des traitements permettent d’en réduire les symptômes et d’améliorer la qualité de vie.



En France, le psoriasis concerne 2 % de la population, soit trois millions de malades.

Psoriasis : une source de difficultés dans la vie de couple

7 personnes atteintes de psoriasis sur 10 considèrent leur maladie comme gênante dans leur vie professionnelle et personnelle. Plus précisément, 30 % déclarent avoir déjà s’être déjà senti découragé face à la maladie, et ce de manière répétée. Par ailleurs, près de 10 % des personnes atteintes de psoriasis déclarent que la maladie est également source de difficultés au sein de leur vie de couple, et plus particulièrement concernant leur vie sexuelle (à hauteur de 15 %).



La qualité du sommeil est également affectée pour un malade sur trois, puisqu’ils sont près de 34 % à déclarer avoir des difficultés d’endormissement.

Les maladies fréquemment liées à cette pathologie dermatologique rajoutent aux difficultés. 17 % des personnes atteintes de psoriasis déclarent avoir une maladie ostéo-articulaire associée, contre 8 % des Français sans problèmes de peau. 15 % des participants déclarent également souffrir de syndrome dépressif, contre 6,4 % des Français sans problèmes de peau.

Psoriasis : un tiers des malades ne sont pas du tout suivies

Et même si 9 patients sur 10 (92 %) affirment que le diagnostic de psoriasis a été posé par un professionnel de santé, moins d’un Français sur deux atteint de psoriasis (45 %) déclare être suivi par un dermatologue pour la prise en charge de sa maladie. Pire encore : plus d’un tiers des personnes atteintes de psoriasis ne sont pas du tout suivies médicalement.



"Rappelons pour finir que selon le rapport mondial de l’OMS sur le psoriasis, ce n’est pas la gravité de la maladie qui cause l’exclusion sociale, c’est largement la manière dont la société y réagit", estime Roberte Aubert, présidente de l'association France Psoriasis.