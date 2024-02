Les allergies sont de retour dans toute la France

L'ESSENTIEL Le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) indique que les allergies sont de retour presque partout sur notre territoire.

"Le risque d'allergie sera bientôt élevé dans la plupart des départements français à cause du temps printanier qui touche l'ensemble du territoire." Sur son site, le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) indique que les allergies sont de retour presque partout sur notre territoire.

Avec des vents favorables, un ensoleillement généreux et des températures remarquablement douces dépassant parfois les 20 °C entre les Pyrénées, le Languedoc et le pourtour méditerranéen, les records de chaleur de janvier pourraient bientôt être approchés, voire dépassés. "Ces conditions météorologiques favoriseront l’émission et la dispersion des pollens dans l’air", explique le RNSA dans une alerte.



"Le risque d’allergie est déjà au niveau moyen et augmentera rapidement pour atteindre le niveau élevé, persistant pendant plusieurs semaines", ajoute l’institution.

Risque d'allergie : attention aux pollens de cyprès !

Le RNSA informe également les allergiques que les pollens de cyprès (famille des Cupressacées) sont de plus en plus présents dans l’air et pourront les gêner fortement.



"Attention, les pollens de cyprès sont très allergisants, notamment le plus connu et le plus redouté par tous les allergiques, à savoir le cyprès commun-cyprès de Provence (Cupressus sempervirens)", mettent en garde les experts. "Ils provoquent chez les allergiques de nombreuses gênes oculaires, nasales et même respiratoires. Les allergiques doivent donc suivre les traitements prescrits par leur médecin ou le consulter et limiter leur exposition aux pollens", recommandent-ils.

Risque d'allergie : " la pollution atmosphérique peut modifier la sensibilité"

Le RNSA note également que la pollution atmosphérique dans les grandes villes peut modifier le seuil de sensibilité des allergiques aux pollens, exacerbant ainsi les symptômes et fragilisant notamment les voies respiratoires.



Les mimosas, en fleur dans le Sud, peuvent également provoquer des allergies de proximité.

Près de 25 % de la population française souffre d'allergie respiratoire. De nombreux facteurs peuvent être à l'origine de ces manifestations :

- les facteurs environnementaux intérieurs : il s´agit de tous les allergènes potentiels respirés avec l'air intérieur des locaux (acariens, moisissures, poils de chat, poils de chien, etc…).

- Les facteurs environnementaux extérieurs : il s´agit de tous les allergènes potentiels respirés avec l'air extérieur (pollens, moisissures).

- Les facteurs de pollution atmosphérique.

Selon l'OMS, la moitié de la population mondiale risque d'être allergique en 2050.