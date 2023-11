Allergie aux arachides : un dentifrice pour réduire le risque de réactions ?

L'ESSENTIEL Des allergologues développent un dentifrice spécialement formulé pour administrer des protéines d'arachide allergisantes dans des zones de la cavité buccale.

Ce produit, testé au cours d’un essai de 48 semaines, a été toléré par 100 % des participants qui ont reçu la dose la plus élevée.

Aucune réaction systémique modérée ou sévère n'a été observée chez les volontaires.

Depuis plusieurs années, les allergologues utilisent l’immunothérapie orale, qui consiste à introduire de petites quantités d’un allergène sur une période donnée, pour désensibiliser les personnes allergiques aux arachides. Récemment, des médecins ont révélé mettre au point un dentifrice pour lutter contre l’allergie aux arachides. Ce dernier est "spécialement formulé pour administrer des protéines d'arachide allergisantes dans les zones immunologiquement actives de la cavité buccale." D’après les spécialistes, il présente des avantages par rapport à d'autres approches de l'immunothérapie des allergies en raison de sa délivrance ciblée et de son administration simplifiée, ce qui favorise l'objectif d'une meilleure observance.

Allergies aux arachides : 32 personnes ont utilisé le dentifrice spécial ou un placebo

Pour tester l’efficacité de ce produit, les professionnels de santé ont réalisé une étude, dont les résultats ont été présentés lors du congrès annuel de l'American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) à Anaheim, en Californie. Pour les besoins de leurs travaux, l’équipe a recruté 32 adultes, âgés de 18 à 55 ans, souffrant d'une allergie à l'arachide. Les participants ont reçu soit une dose croissante de dentifrice contenant des traces d'arachides, soit un placebo. Au cours de cet essai de 48 semaines, la sécurité des traitements a été contrôlée pendant les phases de dosage et d'entretien. Des analyses sanguines, qui montrent si le système immunitaire d'une personne répond au traitement avec un allergène, ont été effectuées et des tests alimentaires oraux ont aussi été menés.

100 % des adultes traités avec le dentifrice aux arachides toléraient la dose la plus élevée

Selon les résultats, 100 % des volontaires ayant bénéficié du dentifrice toléraient la dose la plus élevée du "protocole pré-spécifié". D’après l'allergologue William Berger, auteur principal des recherches, aucune réaction systémique modérée ou sévère n'a été observée chez les participants. Les effets indésirables non systémiques étaient principalement locaux (démangeaisons buccales), légers et transitoires. Le taux d'adhésion au traitement a été de 97 % et aucun abandon n'a été constaté en raison de la prise de médicaments à l'étude. "L'immunothérapie muqueuse orale semble être une option sûre et pratique pour les adultes souffrant d'allergies alimentaires. Les résultats soutiennent la poursuite du développement de ce dentifrice dans la population pédiatrique", a conclu le praticien dans un communiqué.

D'autres travaux à long terme sont prévus pour évaluer l'utilisation continue du dentifrice afin d'assurer une protection à long terme contre l'ingestion accidentelle d'arachides.