Allergies aux arachides : en manger dès le plus jeune âge pour diminuer les risques

L'ESSENTIEL L’allergie aux arachides "touche 1 à 2 % des enfants en Europe" et se développe lorsque le nourrisson atteint l'âge d'un an.

Introduire des arachides dans l’alimentation des bébés, à quatre mois pour ceux souffrant eczéma et à six mois pour ceux en bonne santé, permet de diminuer de 77 % le risque d’allergie.

Il convient de ne pas donner des cacahuètes entières ou brisées aux bébés, mais des produits adaptés, tels que du beurre de cacahuètes.

Œuf, moutarde, poisson, fruits à coque ou de mer… Ce sont les allergènes alimentaires les fréquents chez les tout-petits. Parmi eux, on retrouve aussi l’arachide, plus communément appelée cacahuète. Cette allergie "touche 1 à 2 % des enfants en Europe. Pour la plupart, elle s’est développée lorsque l'enfant atteint l'âge d'un an", ont indiqué des chercheurs de l’université de Southampton (Angleterre). Dans une récente étude, ils conseillent d’introduire plus tôt des cacahuètes dans l'alimentation des nourrissons pour la prévenir.

Allergies aux arachides : une réduction de 77 % des risques

Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont déterminé les populations les plus à risque et le moment de l'introduction des produits à base d'arachides. Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont utilisé les données deux essais, appelés "Enquiring About Tolerance (EAT)" et "Learning Early About Peanut Allergy (LEAP)". Ces derniers portaient sur des enfants présentant un risque élevé de souffrir de cette allergie alimentaire et des tout-petits ayant un faible risque de la développer.

"Une réduction de 77 % de l'allergie à l'arachide a été estimée lorsque les cacahuètes ont été introduites dans l'alimentation de tous les nourrissons, à quatre mois pour ceux souffrant eczéma et à six mois pour ceux n’en étant pas atteints. Si l'introduction était retardée à 12 mois, l'allergie n'était réduite que de 33 %", peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Donner des produits à base de cacahuètes adaptés aux bébés

Selon les auteurs, l’introduction en question doit se faire avec des produits sous la forme de beurre de cacahuète lisse ou d'autres en-cas à base d’arachide adaptés aux bébés, et non sous la forme de cacahuètes entières ou brisées. Ils conseillent aux mères d'allaiter leur enfant au moins pendant les six premiers mois de sa vie et d'introduire les arachides dans son alimentation entre quatre et six mois.

"Ces dernières données montrent que l'application de recommandations simples, peu coûteuses et sûres à l'ensemble de la population pourrait constituer une stratégie de santé publique préventive efficace qui apporterait des avantages considérables aux générations futures", a déclaré Graham Roberts, auteur des recherches, dans un communiqué.