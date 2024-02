Toxi-infection alimentaire collective : leur nombre a grimpé en 2022

L'ESSENTIEL En 2022, 1.924 toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ont été enregistrées en France, affectant 16.763 personnes.

Comme les années précédentes, l’agent pathogène le plus fréquemment confirmé était Salmonella pour 42 % des TIAC à agent confirmé.

Ces dernières étaient liées à la consommation d’œufs ou de produits à base d’œufs dans 39 % des cas.

Santé publique France a publié le 21 février 2024 les données annuelles de surveillance des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) survenues dans l’Hexagone en 2022. Ce nouveau rapport fait état d’une hausse des intoxications alimentaires.

Infections alimentaires collectives : leur nombre est le plus élevé depuis 1987

En 2022, 1.924 toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ont été enregistrées en France. Il s’agit du nombre le plus élevé enregistré depuis la mise en place de la surveillance en 1987, dépassant le précédent record de 2019 après une diminution en 2020-2021, période des mesures sanitaires contre la Covid-19. "Entre 2010 et 2019, le nombre de TIAC déclarées aux (autorités sanitaires compétentes) augmentait chaque année (excepté en 2017), passant de 1.032 à 1.783. En 2020 et 2021, ce nombre a fortement diminué, très certainement en lien avec la mise en place de mesures de distanciation sociale dans le contexte de la pandémie de Covid-19 (confinement, fermeture de lieux de restauration collective…) et une meilleure application des mesures d’hygiène comme le lavage des mains", précise le rapport.

En 2022, 16.763 personnes ont été affectées par une TIAC. 643 ont dû être pris en charge à l’hôpital (hospitalisation ou passage aux urgences) et 17 (0,1 %) sont décédées.

Si en 2021, la part des TIAC survenues à la suite d’un repas de famille ou d’un restaurant était assez similaire (33 % et 35 %), ces proportions ont fortement bougé l’année suivante. Les dîners familiaux n’ont été à l’origine que de 25 % des cas en 2022 tandis que cela a grimpé à 45 % pour la restauration collective.

Intoxication alimentaire : quels sont les aliments à l’origine de la maladie ?

Lors de son rapport annuel, Santé Publique France a aussi fait le point sur les bactéries responsables de ces intoxications alimentaires. L'agent pathogène le plus fréquemment confirmé était Salmonella pour 42 % des TIAC à agent confirmé. Viennent ensuite Campylobacter (16 %) et Bacillus cereus (15 %).

Parfois, l'agent pathogène n’a pu être identifié pour certaines intoxications déclarées. Toutefois, il y a des suspects. Les plus couramment pointés du doigt étaient Bacillus cereus, Staphylococcus aureus et Clostridium perfringens, correspondant à 73 % des TIAC à agent suspecté.

Les autorités sanitaires ont également fait le point sur les aliments ayant pu être la source des intoxications. Pour 39 % des TIAC confirmées à Salmonella, la consommation d’œufs ou de produits à base d’œufs a été suspectée (42 % en 2021). Celles à Clostridium perfringens, Bacillus cereus ou à Staphylococcus aureus étaient majoritairement associées à des plats composés ou cuisinés (par exemple des salades composées, pizzas, sandwichs, buffet…), avec 39 %, 42 % et 46 % respectivement. Enfin, les coquillages étaient soupçonnés d'être à l’origine de 39 % des TIAC virales confirmées ou suspectées.