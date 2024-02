Apnée du sommeil : les végétariens et les végans ont moins de risque

L'ESSENTIEL Les régimes végétariens et végétaliens excluent la consommation des produits d'origine animale (viande, poisson, fruits de mer et même les œufs, les produits laitiers et le miel).

"Riches en composants anti-inflammatoires et en antioxydants", ils "peuvent influencer la masse graisseuse, l'inflammation et même le tonus musculaire."

Les personnes suivant un régime végétalien avaient 19 % de risques en moins d’être atteintes d’apnée du sommeil.

"Les facteurs de risque de l'apnée obstructive du sommeil peuvent être d'origine génétique ou comportementale, y compris l'alimentation. Les précédentes recherches se sont principalement concentrées sur l'impact de la restriction calorique, des éléments alimentaires spécifiques et de la perte de poids. Dans nos connaissances, il existe une lacune sur la façon dont les habitudes alimentaires globales affectent le risque d'apnée obstructive du sommeil", a déclaré Yohannes Melaku, professeur de l'université Flinders d'Adélaïde (Australie).

Les informations alimentaires de 14.120 personnes ont été classées

Dans le cadre d’une nouvelle étude, le chercheur et son équipe ont examiné le lien entre le risque de ce trouble de la ventilation nocturne et les régimes végétariens et végétaliens. Pour rappel, ces derniers excluent la consommation des produits d'origine animale (viande, poisson, fruits de mer pour le premier, et même les œufs, les produits laitiers et le miel pour le second). Afin de mener à bien leurs travaux, les scientifiques ont utilisé les données de 14.120 adultes.

Les participants ont dû expliquer tout ce qu'ils avaient mangé au cours des dernières 24 heures. Les auteurs ont classé ces informations selon que les personnes avaient une alimentation saine à base de céréales complètes, fruits, légumes, noix, légumineuses, thé et café, ou une alimentation riche en aliments d'origine animale (graisses animales, produits laitiers, œufs, poisson ou fruits de mer et viande). Ils ont également cherché à savoir si les volontaires avaient une "mauvaise alimentation végétale" (céréales raffinées, pommes de terre, boissons sucrées, sucreries, desserts et aliments salés). Enfin, les adultes ont dû répondre à un questionnaire visant à déterminer s'ils étaient susceptibles de souffrir d'apnée obstructive du sommeil.

Les régimes végétariens et végans influencent "la masse graisseuse, l'inflammation et même le tonus musculaire"

Selon les résultats, publiés dans la revue ERJ Open Research, les personnes suivant un régime végétalien avaient 19 % de risques en moins d’être atteintes de ce trouble de ventilation nocturne. Les volontaires végétariens présentaient également un risque plus faible. En revanche, les adultes ayant "mauvaise alimentation végétale" présentaient un risque 22 % plus élevé d'apnée obstructive du sommeil par rapport aux participants végétariens ayant une alimentation équilibrée. Les chercheurs ont constaté des différences dans les risques pour les femmes et les hommes.

"Cette recherche suggère que la modification de notre régime alimentaire pourrait être bénéfique pour prévenir ou traiter ce trouble. (…) Ces régimes riches en composants anti-inflammatoires et en antioxydants, et pauvres en éléments alimentaires nocifs, peuvent influencer la masse graisseuse, l'inflammation et même le tonus musculaire, qui sont tous pertinents pour le risque d'apnée obstructive du sommeil", a conclu Yohannes Melaku.