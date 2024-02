Faire une crise cardiaque augmente le risque d'avoir d'autres problèmes de santé

L'ESSENTIEL En France, le taux de survie après une crise cardiaque est d'environ 10 %.

Les survivants ont plus de risques de développer des problèmes de santé par la suite.

Par exemple, 29,6 % des personnes ayant fait une crise cardiaque ont développé de l'insuffisance cardiaque dans les neuf ans suivant leur attaque, contre 9,8 % de celles qui n’en ont jamais eu.

Une nouvelle étude démontre que faire une crise cardiaque augmente considérablement le risque de développer d'autres problèmes de santé plus tard dans la vie.

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'université de Leeds ont analysé et suivi sur une période de neuf ans plus de 145 millions de dossiers médicaux.

Insuffisance cardiaque, AVC... La crise cardiaque augmente le risque

Bilan : l'insuffisance cardiaque, la fibrillation auriculaire, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies artérielles, les hémorragies graves, l'insuffisance rénale, le diabète de type 2 et la dépression étaient tous plus fréquents chez les personnes ayant subi une crise cardiaque que chez celles qui n'en avaient jamais souffert.

Ces associations n’ont pas été observées concernant le risque de démence et le risque de cancer.

L'étude a également montré que les personnes issues de milieux socio-économiquement défavorisés étaient plus susceptibles de mourir ou de développer de graves problèmes de santé à long terme à la suite d'une crise cardiaque.

"Notre recherche indique que ces individus pourraient bénéficier d'un soutien et d'un suivi supplémentaires afin de réduire leur risque de développer d'autres problèmes de santé, notamment l'insuffisance cardiaque et la fibrillation auriculaire", estiment les auteurs de l’étude.

"Alors que les taux de survie après une crise cardiaque s'améliorent, il est essentiel de comprendre leurs impacts à long terme sur la santé physique et mentale", ajoutent-ils.

Le taux de survie après une crise cardiaque est d'environ 10 %

En France, le taux de survie après une crise cardiaque est d'environ 10 %. Au total, on recense dans notre pays environ 40.000 morts subites par an, dont les trois quarts sont dues à des crises cardiaques.



Lors d'une crise cardiaque, la personne ressent de façon brutale une douleur thoracique qui apparait au repos ou au cours d'un effort :

- elle nait à l'arrière du sternum et agit comme un étau;

- elle est intense, en barre et "serre" fortement la poitrine ;

- elle peut s'étendre dans les mâchoires, le bras gauche (ou les deux bras) et le dos ;

- elle dure ;

- elle ne cède pas spontanément ou lors de la prise de trinitrine ;

- elle peut s'accompagner de pâleur, de malaise, de sueurs, d'essoufflement, de nausées, d'éructations et d'angoisse.



La crise cardiaque est une urgence vitale. En cas de symptômes, n'hésitez pas à appeler le 15 ou le 112.