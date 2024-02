Que doit-on manger pour bien dormir ?

L'ESSENTIEL Pour bien dormir, il est recommandé de dîner deux à trois heures avant de se coucher.

Il ne faut pas manger trop lourd mais pas trop léger, sinon il y a un risque de fringales nocturnes.

Il faut manger des aliments riches en tryptophane qui stimulent la production de sérotonine, indispensable à la sécrétion de la mélatonine, une hormone qui aide à dormir.

En France, une personne sur trois est concernée par un trouble du sommeil selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Et si la clé était dans leur assiette ? En effet, parmi les facteurs qui influencent la qualité du sommeil, l’alimentation est l’un des plus importants.

Manger deux heures avant de dormir

Tout d’abord, selon l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), il est recommandé de dîner deux à trois heures avant de se coucher. “La digestion entraîne une augmentation de la température du corps, d’autant plus que le repas aura été lourd et riche en protéines. Or la baisse de la température interne est une condition indispensable au sommeil.”

Il est aussi conseillé de ne pas faire de repas copieux le soir et donc, dans la mesure du possible, de ne pas sauter le déjeuner. Mais attention, ne vous privez pas non plus car les fringales nocturnes peuvent aussi vous empêcher de dormir.

Que manger le soir ? En quantité raisonnable, vous pouvez tout à fait consommer des féculents. Il est aussi conseillé de consommer des sucres lents qui permettent de “faciliter la production de la sérotonine [un neurotransmetteur] indispensable à la sécrétion de la mélatonine, hormone qui apporte l’information à l’organisme qu’il fait nuit et qu’il est temps de dormir, contribuant ainsi au contrôle de la rythmicité”, explique l’INSV.

Pour bien dormir, manger du tryptophane est nécessaire

La production de sérotonine nécessite aussi un apport en tryptophane, un acide aminé que le corps ne sait pas fabriquer. “Pour que la sérotonine puisse être synthétisée, la concentration en tryptophane dans l’organisme doit être plus élevée que celle des autres acides aminés”, note l’INVS, qui a listé les aliments qui en sont riches :

Les produits laitiers

Les œufs

Les poissons

La viande

Le riz complet

Les légumes secs (pois chiches, lentilles, haricots secs...)

La banane

Le chocolat

Les graines de courge

Les noix de cajou

Les amandes

Côté boissons, l’alcool est plutôt déconseillée car cette substance donne l’illusion de favoriser l’endormissement mais dégrade la qualité du sommeil. Enfin, le café et le thé, tous deux excitants, sont également à éviter pour bien dormir.